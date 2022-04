FREEDOM Film Festival w lipcu w Radomiu; rozpoczął się nabór filmów do trzech konkursów

Rozpoczął się nabór do konkursów filmowych w ramach Ogólnopolskich Spotkań Filmowych Kameralne Lato w Radomiu. Od tego roku część konkursowa odbywać się będzie w formule międzynarodowej pod szyldem FREEDOM Film Festival. Termin zgłaszania filmów upływa 16 maja.

FREEDOM Film Festival odbędzie się w dniach 3-9 lipca w Radomiu jako część 15. edycji Ogólnopolskich Spotkań Filmowych Kameralne Lato, których głównym organizatorem jest Stowarzyszenie FILMFORUM. Jego dyrektor, Maciej Dominiak, poinformował, że misją FREEDOM Film Festival będzie stworzenie przestrzeni, w której można rozmawiać o wolności i promować jej idee.

"Chcemy pokazywać kino, które inspiruje do zrozumienia nie tylko najbliższej nam rzeczywistości, ale również mobilizuje do głębszego spojrzenia na geopolitykę oraz mechanizmy społeczne w globalnym wymiarze" - mówił Dominiak. Dodał, że wątki programowe festiwalu koncentrować się będą wokół tematyki wolności w różnych aspektach, począwszy od wymiaru osobistego po społeczny, artystyczny, polityczny.

W ramach festiwalu odbędą się trzy przeglądy filmowe o charakterze konkursowym: Międzynarodowy Konkurs Filmów Krótkometrażowych, Ogólnopolski Konkurs Filmów Krótkometrażowych i Konkurs Filmów Odrzutowych Hyde Park. W pierwszych dwóch konkursach mogą wziąć udział filmy krótkometrażowe (do 40 minut) reprezentujące wszelkie formy i gatunki filmowe. Hyde Park to z kolei konkurs dla początkujących filmowców, autorów krótkich form filmowych (do 10 minut) wymykających się standardowej klasyfikacji gatunkowej.

Uczestnicy konkursów walczyć będą m.in. o Platynowego i Złotego Łucznika oraz towarzyszące im nagrody finansowe ufundowane przez Prezydenta Miasta Radomia w wysokości 15 i 10 tys. zł. Termin zgłaszania filmów do konkursów upływa 16 maja. Dominiak zauważył, że Ogólnopolskie Spotkania Filmowe Kameralne Lato przeszły transformację z niewielkiego wydarzenia skupionego głównie na terenie Radomia do festiwalu o wymiarze międzynarodowym.

Ogólnopolskie Spotkania Filmowe Kameralne Lato nie ograniczają się wyłącznie do konkursów. "W programie nie zabraknie również bogatej oferty edukacyjnej, spotkań z profesjonalistami i licznych propozycji dedykowanych branży filmowej" - zapowiedział szef FILMFORUM.

Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. Współfinansuje go także Miasto Radom i Polski Instytut Sztuki Filmowej.