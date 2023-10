Frekwencja w referendum wyniosła 42,6 proc. PKW podała dane z 52,77 proc. obwodów

Według danych z 52,77 proc. obwodów frekwencja w referendum wyniosła 42,60 proc. - poinformował w poniedziałek przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak.

Marciniak na konferencji prasowej PKW podał "częściowe wyniki referendum, stan na 16 października godz. 13.25".

Według danych z 16 tys. 621 na 31 tys. 497 (52,77 proc.) Obwodowych Komisji Wyborczych, częściowa frekwencja w referendum wyniosła 42,60 proc.

Marciniak tłumaczył, że "liczba osób uprawnionych do referendum, to jest liczba osób ujętych w spisach wyborców w obwodach, z których otrzymano dane, wyniosła 13 mln 453 tys. 77 głosów".

"W obwodach, z których otrzymano dane oddano 5 mln 730 tys. 380 głosów, czyli ważnych kart do głosowania, co stanowi 42,60 proc. liczby uprawnionych do udziału w referendum w tych obwodach" - poinformował.

Jak dodał, jeżeli chodzi o odpowiedzi na pytania referendalne, to na każde pytanie większość odpowiadała: "nie".