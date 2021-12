Frydrych: KO za dalszymi pracami nad obywatelskim projektem "Emerytura za staż"

Joanna Frydrych (KO) złożyła wniosek o skierowanie projektu "Emerytura za staż" do prac w komisjach "z racji tego, że jest to projekt obywatelski i jest duże oczekiwanie społeczne na wprowadzenie emerytur stażowych". Zwróciła jednak uwagę, że osoby decydujące się na emeryturę stażową otrzymywałyby znacznie niższe świadczenia.

Sejm rozpoczął we wtorek pierwsze czytanie przygotowanego przez "Solidarność" projektu obywatelskiego w sprawie emerytur stażowych. Przewiduje on, że prawo do emerytury stażowej miałyby osoby urodzone po 31 grudnia 1948 r., które osiągnęły okres składkowy i nieskładkowy wynoszący 35 lat dla kobiet i 40 dla mężczyzn.

Joanna Frydrych (KO) oceniła, że obecny system emerytalny jest "nowoczesny i odpowiadający na wyzwania demograficzne".

"Trzeba mieć jednak świadomość, że z roku na rok rośnie skala ubóstwa emerytalnego w Polsce. Na koniec grudnia 2015 r. 76 tys. emerytów pobierało emerytury niższe od minimalnej. Polityka rządu PiS spowodowała, że na koniec 2020 r. liczba tych emerytów wzrosła do 310 osób" - powiedziała Frydrych. Przypomniała też, że z raportu o biedzie przygotowanego przez Szlachetną Paczkę wynika, że poniżej granicy skrajnego ubóstwa żyje ponad 2 mln Polaków.

"PiS obiecywało wiele, jedną z obietnic był na przykład wzrost emerytur. Kłamaliście, a jedyne, co wam wyszło to drożyzna, inflacja i horrendalne liczby zgonów" - powiedziała.

Zaznaczyła, że wiele osób, które zdecydowałyby się na przejście na emeryturę stażową, otrzymywałyby dużo niższe emerytury. Posłanka przedstawiła własne wyliczenia, z których wynika, że przykładowo mężczyzna, który obecnie po osiągnięciu wieku emerytalnego otrzymuje 3184,20 zł, gdyby zdecydował się na emeryturę stażową otrzymywałby świadczenie w wysokości 2564,61 zł, czyli o 619,59 zł miesięcznie mniej. Z kolei kobieta, która po osiągnięciu wieku emerytalnego otrzymuje 2127,81 zł, gdyby zdecydowała się na wcześniejszą emeryturę stażową, otrzymywałaby jedynie 1743,18 zł, czyli o 384,63 zł mniej.

"Dlatego wprowadzając nowy komponent do systemu emerytalnego należy wprowadzić elementy kształtowania świadomości ubezpieczeniowej w społeczeństwie, żeby ubezpieczony w pełni świadomie dokonywał swojego wyboru rezygnacji z aktywności zawodowej i miał pełną wiedzę o wysokości przyznanego świadczenia. Żeby to był jego wybór, a nie wypychanie go z rynku pracy. I to jest obowiązek oraz odpowiedzialność rządu" - powiedziała Frydrych.

