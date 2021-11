Frydrych: projekty ustaw m.in. o sądach powszechnych z wnioskiem o wpisanie do wykazu prac rządu

Projekt ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych i projekt ustawy Przepisy wprowadzające tę ustawę zostały przesłane do KPRM, z wnioskiem o wpisanie ich do wykazu prac rządu - poinformowała w poniedziałek wiceszefowa MS Katarzyna Frydrych. Według niej zapewne zostaną one poddane stosownym analizom ocenom skutków regulacji.

W poniedziałek podczas konferencji prasowej minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro mówił o reformie sądownictwa; przedstawił m.in. projekt ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości byli pytani podczas konferencji prasowej, czy przedstawione projekty znajdują się w Rządowym Centrum Legislacyjnym, kiedy mogą być procedowane i czy mają poparcie prezydenta Andrzeja Dudy.

Podsekretarz stanu w MS Katarzyna Frydrych poinformowała że "oba projekty, zarówno projekt ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych i projekt ustawy Przepisy wprowadzające tę ustawę zostały przesłane do KPRM, na ręce przewodniczącego zespołu ds. programowania prac rządu, z wnioskiem o wpisanie tych projektów do wykazu". "Zapewne będą trwały stosowne analizy, jeśli chodzi o ocenę skutków regulacji i będą dalej procedowane" - dodała.

Frydrych poinformował, że na chwilę obecną dokładny termin procedowania tych projektów nie jest znany.

Szef resortu sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, odpowiadając na pytanie o ewentualne poparcie prezydenta dla projektów, przekazał, że zostały one przedstawione Andrzejowi Dudzie. "Uzbrójmy się w cierpliwość. Każdy z nas wie, że rola prezydenta pojawia się, kiedy Sejm opracuje projekty i wtedy prezydent będzie się na ten temat wypowiadał" - zaznaczył Ziobro.

Ziobro pytany o prezydencki projekt dotyczący sędziów pokoju, powiedział, że "będzie on procedowany, podobnie jak przedłożone w poniedziałek projekty".