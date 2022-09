Fundacja CBOS i Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom przedstawiły raport "Młodzież 2021"

Wady i zalety edukacji zdalnej, aktywność online oraz samopoczucie młodzieży były przedmiotem badania Fundacji CBOS i Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom (KCPU). Wyniki przedstawiono w piątek na konferencji prasowej "Młodzież 2021" w Centrum Prasowym PAP.

Zaprezentowane wyniki badań Centrum Badania Opinii Społecznej i KCPU zrealizowano w dniach od 1 października do 5 listopada 2021 roku. 94 proc. badanych było w wieku 17-19 lat.

Z części raportu o wadach i zaletach edukacji zdalnej wynika, że podczas niej 65 proc. uczniów natrafiło na problemy z łączem internetowym. Występowanie trudności było zależne od warunków materialnych i zamieszkania. "Częściej byli narażeni uczniowie z mniejszych miejscowości" - powiedział Jonathan Scovil, współautor raportu z Fundacji CBOS.

Według badania jakość zdalnego nauczania spotkała się z krytyką. Oceny krytyczne przeważały za równo u uczniów jak i rodziców. Jednak uczniowie oceniali naukę zdalną lepiej niż rodzice.

Badani uczniowie i rodzice zauważyli wiele problemów wynikających z nauki zdalnej i niechodzenia do szkoły. Do najczęściej dostrzeganych problemów należała trudność z nauką, przyswajaniem wiedzy, ograniczenie kontaktów z rówieśnikami czy zbyt duża ilość czasu spędzonego przy komputerze. Te dwa ostanie dostrzegło ponad 45 proc. uczniów i ponad 80 proc. rodziców.

"Rodzice ponownie byli znacznie bardziej krytyczni, niż uczniowie, którzy i tak już są krytyczni" - podkreślił Scovil.

Uczniowie jednak dostrzegli również pozytywne konsekwencje zdalnego nauczania i niechodzenia do szkoły. 78 proc. badanych miało więcej wolnego czasu, a u prawie 70 proc. uczniów zmniejszył się stres.

Michał Feliksiak, współautor raportu z Fundacji CBOS omawiając aspekt aktywności online zauważył, że na przestrzeni lat obserwujemy wzrost liczby godzin spędzonych w internecie przez młodzież. Ankietowani najwięcej czasu w internecie przeznaczali na kontaktowanie się ze znajomymi, słuchanie muzyki oraz - co znacząco wzrosło od badania w 2018 roku - oglądnie filmów i seriali. "Co jest zaskakujące, zmalał odsetek szukania informacji potrzebnych do nauki" - dodał.

Raport skupiał się również na symptomach i ryzyku uzależnienia. Feliksiak za niepokojące uznał, że z roku na rok rośnie odsetek osób, które zadeklarowały, iż życie bez internetu byłoby nudne, puste lub pozbawione radości. Według badania od 2013 roku wzrosła również liczba osób, którym zdarza się niedosypiać lub spać za krótko przez to, że do późnej nocy jest się w internecie. "Co 20. badany pokazuje symptomy uzależnienia od internetu" - podkreślił.

Beata Roguska, współautorka raportu z Fundacji CBOS podkreśliła, że przez pandemię CBOS pierwszy raz poruszył temat samopoczucia podczas badania.

Samopoczucie ogółu Polaków się pogorszyło. "Jeśli chodzi o te pozytywne, to nie ma znaczących różnic między młodzieżą, a dorosłymi" - dodała. Badanie wykazało również, że samopoczucie chłopców wygląda lepiej niż dziewcząt. W raporcie uwzględniono także, co wpływa na samopoczucie uczniów: materialne warunki życia, poglądy polityczne czy praktyki religijne.