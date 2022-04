Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę wzywa do większej ochrony dzieci w kryzysie humanitarnym

Tysiące dzieci, które trafiły do Polski z Ukrainy przebywa teraz w miejscach tymczasowego pobytu. Tam są szczególnie narażone na przemoc, zaniedbanie i wykorzystanie, dlatego potrzebne jest wdrożenie zasad zwiększających ich bezpieczeństwo - wskazuje Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę.

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (FDDS) przygotowała pakiet zasad, które mają zapewnić dzieciom lepszą ochronę przed krzywdzeniem. Ich wdrożenie FDDS proponuje organizacjom i instytucjom, które mają kontakt z dziećmi szukającymi schronienia przed wojną.

Fundacja zwraca uwagę, że kryzysy humanitarne związane z wojnami stwarzają dla dzieci szereg zagrożeń: od krzywdzenia ze strony bliskich dorosłych, którzy sami mierzą się z ogromnym stresem, po przemoc i wykorzystanie ze strony osób trzecich, które mogą wykorzystać trudne położenie dziecka.

Przedstawiciele fundacji wskazują, że brakuje precyzyjnych danych, jaki odsetek dzieci uchodźców doświadcza krzywdzenia ze strony bliskich dorosłych czy osób trzecich. "Różne badania pokazują jednak, że jest on bardzo wysoki - nawet do 54 proc. dzieci z doświadczeniem uchodźczym może być pokrzywdzonych przemocą, w tym 20 proc. dzieci - wykorzystywaniem seksualnym. Szczególnie narażone na krzywdzenie są dzieci bez opieki rodziców" - alarmuje FDDS.

W wyniku wojny w Ukrainie, każdego dnia tysiące dzieci z opiekunami i bez formalnej opieki przyjeżdża do Polski, szukając ochrony, stabilizacji i wsparcia. Jak podkreśla fundacja, dzięki wielkiej mobilizacji społeczeństwa, organizacji pozarządowych i samorządów znajdują oni schronienie i niezbędne środki do życia.

FDDS zwraca uwagę, że tysiące dzieci z doświadczeniem uchodźczym aktualnie przebywa w miejscach tymczasowego pobytu, takich jak pawilony, hale sportowe, ośrodki wczasowe czy remizy strażackie.

Ryzyko krzywdzenia dzieci w tego typu miejscach jest szczególnie wysokie, dlatego Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę przygotowała zasady, które mają pomóc lepiej chronić dzieci.

Zasady adresowane są do organizacji lub instytucji, których personel i wolontariusze mają bezpośredni kontakt z dziećmi w kryzysie uchodźczym. Zasady przedstawiają rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo dzieci, poprzez: weryfikację personelu i wolontariuszy przed dopuszczeniem ich do kontaktu z dziećmi; określenie zasad bezpiecznego kontaktu z dziećmi; opracowanie jasnej procedury interwencji w sytuacji podejrzenia, że dziecko jest krzywdzone.

FDDS zwraca uwagę, że zasady powinny być przestrzegane przez wszystkich pracowników i wolontariuszy organizacji bądź instytucji, w których przebywają dzieci bez nadzoru rodziców (także tymczasowo). Fundacja rekomenduje również, aby zapisy dokumentu obowiązywały także organizacje koordynujące zakwaterowanie osób w kryzysie uchodźczym w prywatnych domach i mieszkaniach czy organizujące dodatkowe zajęcia i opiekę dla dzieci z Ukrainy.

"Zasady ochrony dzieci, choć są prostym rozwiązaniem, mogą mieć ogromną moc. +Uszczelniają+ bowiem newralgiczne miejsca organizacji i instytucji, sprawiając, że dzieci są bardziej bezpieczne" - przekonuje Marta Skierkowska z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

"Dziś jesteśmy w szczególnie trudnej sytuacji humanitarnej i właśnie dlatego zasady powinny obowiązywać we wszystkich miejscach, w których przebywają dzieci z doświadczeniem uchodźczym. To właśnie one płacą najwyższą cenę za wojnę i wywołany nią chaos" - podkreśla Skierkowska.

Każda organizacja pozarządowa i instytucja może korzystać z zasad ochrony dzieci z doświadczeniem uchodźczym i dostosować je z uwzględnieniem swojej specyfiki i potrzeb. Oprócz opisu podstawowych zasad ochrony dzieci, w dokumencie znajdują się gotowe wzory pism, wniosków i oświadczeń.

Zaprezentowana została także przykładowa procedura interwencji w sytuacji podejrzenia krzywdzenia dziecka, która może zostać zaadoptowana przez poszczególne podmioty.

Procedura uwzględnia interwencje w sytuacji podejrzeń krzywdzenia dziecka przez: osoby trzecie, takie jak wolontariusze, pracownicy; osoby dorosłe bliskie dziecku, czyli rodzice, opiekunowie prawni; osoby nieletnie.

Zasady ochrony dzieci z doświadczeniem uchodźczym w miejscach tymczasowego pobytu dostępne są na stronie: standardy.fdds.pl.