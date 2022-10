Fundacja DKMS: w Polsce co 40 minut ktoś słyszy diagnozę – nowotwór krwi

W Polsce co 40 minut, a na świecie co 27 sekund, ktoś słyszy diagnozę – nowotwór krwi – przypomniała Fundacja DKMS zachęcając do świadomej rejestracji w bazie potencjalnych dawców szpiku. W czwartek, 13 października, przypada Ogólnopolski Dzień Dawcy Szpiku.

Fundacja DKMS jest największym ośrodkiem darczyńców szpiku w Polsce. Liczba osób z bazy tej organizacji, które faktycznie oddały szpik, przekroczyła w kraju 10 tys.

"Decyzja o rejestracji powinna być świadoma. Musimy pamiętać o tym, że gdy otrzymamy telefon z Fundacji DKMS z informacją, że właśnie naszej pomocy potrzebuje pacjent, to może oznaczać, że jesteśmy jedyną szansą dla niego na powrót do zdrowia" - podkreśliła przy okazji Ogólnopolskiego Dnia Dawcy Szpiku rzecznik prasowy fundacji Magdalena Przysłupska.

Ośrodek przypomniał podstawowe fakty związane z dawstwem. Po pierwsze - jak zaznaczają pracownicy fundacji - rejestracja w bazie jest szybka i prosta, można jej dokonać online lub zamawiając pakiet do samodzielnego pobrania wymazu z wewnętrznej strony policzka. Formularz rejestracyjny jest na stronie dkms.pl. Tutaj, po pobraniu formularza, można zamówić pakiet do samodzielnego wymazu. Po trzech miesiącach od odesłania materiału otrzymamy informację zwrotną z fundacji o zakończeniu procesu rejestracji.

W ciągu 10 lat od rejestracji maksymalnie 1 proc. osób zostanie dawcą faktycznym. Żeby nasz bliźniak genetyczny mógł przyjąć od nas krwiotwórcze komórki macierzyste, musimy pasować do siebie w zakresie antygenów (białek) zgodności tkankowej HLA - a układ ten daje aż 5 miliardów kombinacji. Niezależnie od tego, czy zostaniemy dawcą faktycznym, to już sama rejestracja w bazie zwiększa szanse na znalezienie zgodnego dawcy dla potrzebującego pacjenta.

Pobranie szpiku odbywa się dwiema metodami. Pierwsza, stosowana w 90 proc. przypadków, polega na pobraniu krwi obwodowej z żyły. Druga metoda to pobranie szpiku z talerza kości biodrowej - lekarze podkreślają, że nie jest to - jak się powszechnie uważa - pobranie szpiku z kręgosłupa.

Po pobraniu szpiku z talerza kości biodrowej organizm dawcy regeneruje się w dwa, trzy tygodnie. Dawca nie odczuwa tego procesu.

Kolejny fakt, na który DKMS zwróciła uwagę, to nieustanne zapotrzebowanie na darczyńców. Jak przypomniała fundacja, w Polsce co 40 minut, a na świecie co 27 sekund, ktoś słyszy diagnozę - nowotwór krwi. Każdego roku blisko 800 pacjentów zostaje zakwalifikowanych do przeszczepienia szpiku od dawcy niespokrewnionego. Szansa, że taki się znajdzie, wynosi 1:20 tys., a w przypadku rzadkiego genotypu nawet 1:kilku milionów.

Pomimo blisko 40 mln potencjalnych dawców szpiku na świecie i ponad 2 mln w Polsce, nadal co piąty pacjent nie znajduje zgodnego dawcy szpiku, a tylko dla 25 proc. chorych ma swojego "bliźniaka genetycznego" w rodzinie.

Aby stać się dawcą szpiku, trzeba być ogólnie zdrowym, choć niektóre choroby nie wykluczają dawstwa, np. nadciśnienie. Rejestrować mogą się osoby w wieku 18-55 lat, którym BMI nie przekracza 40.

Przeszczepienie szpiku i krwiotwórczych komórek macierzystych służy nie tylko do leczenia nowotworów, białaczek, ale też szeregu mniej znanych chorób krwi.

Szpiku, tak jak i krwi, nie da się wyprodukować warunkach laboratoryjnych.

Centralny Rejestr Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej zawiera ponad 2 mln osób, co daje Polsce - według informacji DMKS - trzecie miejsce w Europie i piąte na świecie pod względem liczby dawców.