Fundacja Happy Kids koordynuje ewakuację 50 podopiecznych z ukraińskich domów dziecka

Prezes Fundacji Happy Kids Aleksander Kartasiński koordynuje akcję ewakuacji podopiecznych z ukraińskich domów dziecka i tamtejszej pieczy zastępczej - poinformowała w sobotę rzeczniczka fundacji Paulina Sałek.

Ewakuacja - jak podała rzeczniczka - odbywa się porozumieniu z władzami miasta Łodzi.

"Prezes Fundacji Happy Kids Aleksander Kartasiński koordynuje akcją ewakuacji podopiecznych z ukraińskich domów dziecka i tamtejszej pieczy zastępczej" - podkreśliła Sałek.

"Dzięki wsparciu przewoźnika komunalnego MPK Łódź fundacja wyrusza na wschodnią granicę, by pomóc około pięćdziesięciorgu dzieciom. Trafią one do Rodzinnych Domów Dziecka naszej fundacji oraz do pieczy zastępczej w Gdańsku" - przekazała.

Zgłoszenia o potrzebie ewakuacji kolejnych dzieci z Ukrainy przyjmowane są pod nr. tel. prezesa fundacji: 601 245 189.