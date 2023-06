Fundacja Wolność i Pomoc organizuje zbiórkę pomocy na rzecz powodzian na Ukrainie

Fundacja Wolność i Pomoc organizuje ogólnopolską zbiórkę na rzecz powodzian na Ukrainie. Żywność z długim terminem przydatności do spożycia, odzież, buty, artykuły higieniczne oraz sprzęt AGD trafią na Ukrainę w drugiej połowie lipca i zostaną rozdysponowane z pomocą Caritas-Spes Odessa.

Organizatorzy zbierają wszelkie produkty potrzebne powodzianom: żywność długoterminową, tabletki do oczyszczania wody, odzież, w tym buty, artykuły higieniczne, pampersy, worki na śmieci, środki przeciw komarom i kleszczom, narzędzia takie jak łopaty, siekiery i piły, sprzęt AGD oraz meble.

"Tekstylia powinny być nowe zaś sprzęt elektroniczny sprawny. Organizatorzy przyjmują też wpłaty na rzecz organizacji transportu" - czytamy w komunikacie przekazanym PAP.

Jego autorzy poinformowali, że zbiórka odbędzie się w dniach od 1 do 14 lipca a pomoc dotrze a na Ukrainę w drugiej połowie lipca i zostanie rozdysponowana według precyzyjnego rozpoznania potrzeb powodzian z pomocą partnera projektu, Caritas-Spes Odessa.

"Dramat powodzian na Ukrainie skłonił nas do zwiększenia zasięgu działań i do organizacji zbiórki ogólnopolskiej" - powiedziała cytowana w komunikacie prezes fundacji Sylwia Rusi.

Poinformowała, że jak dotąd do zbiórki przyłączyło się wielu partnerów, w tym samorządy, parafie, firmy a także Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej, Caritas Archidiecezji Warszawskiej i Caritas Klagenfurt z Austrii.

"Zapraszamy wszystkich, którzy mają w sobie wrażliwość i minimum chęci do działania. Wciąż zbieramy deklaracje współpracy" - dodała.

Więcej informacji o akcji dostępne jest na stronie: www.wolnoscipomoc

Fundacja Wolność i Pomoc powstała w marcu 2022 r. w celu pomocy ofiarom wojny na Ukrainie. Od marca 2022 zorganizowano ponad 20 transportów z pomocą docierając bezpośrednio do poszkodowanych. Dary dostarczono m.in. do Charkowa, Zaporoża, Buczy, Irpina, Kijowa, Winnicy i do wielu innych miejsc.