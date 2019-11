Funkcjonariusze KAS wyróżnieni przez ONZ za działania na rzecz środowiska

Wy jako @KAS_GOV_PL wiecie czego oczekuje nasz klient, co mu przeszkadza i jak można mu pomóc.

Im więcej informacji trafia do nas, do #MF, tym lepsze rozwiązania możemy przygotować dla podatników – minister finansów Tadeusz #Kościński do funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej. pic.twitter.com/n3VHplrvAa