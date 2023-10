G. Ignaczak-Bandych: "nie" wobec przymusowej relokacji migrantów to obrona polskiej niepodległości, a przez to wolności

Polskie "nie" wobec przymusowej relokacji migrantów to obrona polskiej suwerenności, niepodległości, a przez to wolności. Jest obowiązkiem władz publicznych. Te obowiązki są zapisane w konstytucji - powiedziała w piątek szefowa Kancelarii Prezydenta RP Grażyna Ignaczak-Bandych.

W czwartek przed udziałem premiera Mateusza Morawieckiego w nieformalnym szczycie Rady Europejskiej w Grenadzie oraz prezydenta Andrzeja Dudy w spotkaniu prezydentów państw Grupy Arraiolos politycy spotkali się w Pałacu Prezydenckim na wspólnych konsultacjach. Po spotkaniu oświadczyli, że konsekwentnie będą mówić "nie" przymusowej relokacji migrantów w ramach paktu migracyjnego.

Szefowa Kancelarii Prezydenta RP Grażyna Ignaczak-Bandych w piątek w TVP Info pytana była o tę deklarację.

"To stanowisko (...) miało na celu pokazać, że Polska zdania nie zmieniła, i że będzie go bronić ze wszystkich sił, wszystkimi swoimi najwyższymi przedstawicielami, bo trzeba powiedzieć jedną rzecz: obrona polskiej suwerenności, niepodległości, a przez to wolności, jest obowiązkiem władz publicznych i te obowiązki są zapisane w konstytucji. To jest postawa, która wynika z demokratycznych wyborów, bo Polacy wybrali taki rząd i takiego prezydenta, na drogą kadencję, ponieważ ufali w to, że będzie stał na straży tych wartości. Tych wartości, które są zapisane w konstytucji" - powiedziała Ignaczak-Bandych. "A to, co się w tej chwili dzieje w Europie to próba wymuszenia, zmuszenia poprzez nałożone kary, albo kwoty uchodźców, choć wiadomo, że my na uchodźców nie zgodzimy się" - dodała.

"My przede wszystkim podnosiły kwestie tego, że jest to łamanie praw człowieka. Łamanie praw człowieka, o które tak bardzo Unia Europejska przecież się upomina i która ma, i słusznie, na sztandarach. Przymusowe umieszczenie w państwie, w którym ktoś nie chce być, jest właśnie łamaniem takich praw" - wskazała szefowa Kancelarii Prezydenta.

Mówiła też o kwestiach związanych z bezpieczeństwem obywateli. "Polska jest dziś krajem bezpiecznym" - podkreśliła. "Tę normalność i to bezpieczeństwo na ulicach musimy obronić, to, że nie będziemy konwojować naszych dzieci do szkół, to, że kobiety nie będą musiały być chronione przez mężów, ojców braci. O to właśnie jest ta walka właśnie" - dodała.

Premier Mateusz Morawiecki w piątek po południu po nieformalnym posiedzeniu RE w Grenadzie przekazał, że podjął decyzję o zawetowaniu części dot. migracji i nie ma tego zapisu w konkluzji szczytu. Dodał, że przedstawił 5-punktowy plan walki z nielegalną imigracją poprzez m.in silną ochronę granic zewnętrznych, walka z przemytnikami ludzi i odcięcie pomocy socjalnej dla nielegalnych emigrantów.