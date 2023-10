G. Ignaczak-Bandych: prezydent nie zgadza się na nielegalnych migrantów i podwyższenie wieku emerytalnego

Prezydent Andrzej Duda nie zgadzał się w 2015 roku i nie zgadza się teraz na przymusową relokację migrantów, dlatego, że jest to naruszenie praw człowieka - powiedziała w wywiadzie dla portalu i.pl Grażyna Ignaczak-Bandych, szefowa Kancelarii Prezydenta RP.

Według Grażyny Ignaczak-Bandych, sprzeciw wobec przymusowej relokacji migrantów to jedna z ważniejszych kwestii, jaką musi zabezpieczyć polski rząd. Zwróciła też uwagę na takie aspekty, jak rozbudowa infrastruktury i kontynuacja programów socjalnych. W wywiadzie podkreśliła, jak istotne są kwestie bezpieczeństwa.

"Także bezpieczeństwo granic gwarantowane m.in poprzez budowę zapory na granicy z Białorusią, zwiększenie obecności i liczebności wojsk amerykańskich w Polsce. Dziś dochodzi do tego jeszcze bezpieczeństwo energetyczne i podejmowane w tym zakresie działania, to m.in. budowa systemów gazociągów łączących Norwegię, Danię i Polskę - +Baltic Pipie+, rozbudowa gazoportu w Świnoujściu, rozwój infrastruktury energetycznej - interkonektory z Czechami, Słowacją i Litwą, współpraca z USA w zakresie energetyki jądrowej czy też bezpieczeństwo zdrowotne i podejmowane w tym zakresie działania jak na przykład: prezydencka inicjatywa utworzenia Funduszu Medycznego, Narodowa Strategia Onkologiczna czy Centra 75 +" - powiedziała Ignaczak-Bandych.

Szefowa Kancelarii Prezydenta mówiła też o potrzebie budowania silnej pozycji Polski na arenie międzynarodowej. Jej zdaniem, narzędziem do realizacji tego zamierzenia jest m.in. rozwijanie Inicjatywy Trójmorza, która służy "zacieśnianiu powiązań w regionie Europy Środkowej i tworzy trwałe podstawy dla rozwoju gospodarczego w zakresie energii, transportu komunikacji cyfrowej czy gospodarki".

"Celem nadrzędnym Inicjatywy jest budowa spójnej i dobrze zintegrowanej infrastruktury w regionie w trzech obszarach: transporcie, energetyce oraz cyfryzacji. Dzięki inicjatywie Trójmorza udało się zrealizować projekty infrastrukturalne na kwotę 80 mld euro, na badania i rozwój 37 mld euro tylko w latach 2018 - 2021. To także połączenia interkonektorów gazowych stworzonych z Litwą, Czechami, Niemcami i Słowacją. To poprawa infrastruktury drogowej i podjęte działania takie, jak Via Baltica, Via Carpatia czy kolejowy projekt Rail Baltica" - powiedziała Grażyna Ignaczak-Bandych.

W wywiadzie Grażyna Ignaczak-Bandych dobrze oceniła osiem lat współpracy prezydenta z rządem Zjednoczonej Prawicy. Odnosząc się do zbliżających się wyborów powiedziała, że "Pan Prezydent ze względu na sytuację za naszą wschodnią granicą liczy na stabilny rząd, który zapewni bezpieczeństwo Polakom".

Szefowa Kancelarii Prezydenta wypowiedziała się także na temat pytania referendalnego dotyczącego wieku emerytalnego. "Skoro pan prezydent był inicjatorem obniżenia wieku emerytalnego, to na pewno nie będzie wspierał inicjatywy jego podwyższenia" - wskazała. Jej zdaniem, prezydent nie zgodzi się także na relokację migrantów.

"Stanowisko pana prezydenta jest jasne i oczywiste - prezydent nie zgadzał się w 2015 roku i nie zgadza się teraz na przymusową relokację migrantów, dlatego, że jest to naruszenie praw człowieka. Przesiedlenia ludzi nie mają nic wspólnego z realizacją ich potrzeb - są po prostu decyzją administracyjną. Takie decyzje zwyczajnie godzą w prawa człowieka. Ale jest to też sprawa bezpieczeństwa społeczeństw, które muszą migrantów przymusowo przyjmować. Czymś innym jest przyjąć z serca miliony uchodźców, a czymś innym jest być zmuszonym do przyjęcia migrantów. To są zupełnie inne wartości, jeśli chodzi o relacje między ludźmi" - powiedziała Grażyna Ignaczak-Bandych.