G. Puda: utrzymanie na lata 2021-2027 programu dla Polski Wschodniej dużym sukcesem negocjacyjnym

Utrzymanie na lata 2021-2027 specjalnego programu dla Polski Wschodniej to duży sukces negocjacyjny - mówił we wtorek w Białymstoku minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda.

Podlaskie, Warmińsko-Mazurskie, Lubelskie, Podkarpackie, Świętokrzyskie i po raz pierwszy Mazowsze - poza Warszawą i powiatami ościennymi - mogą liczyć na łącznie 2,5 mld euro z UE z tego programu.

"Inauguracja - jak tylko będziemy gotowi. Możemy powiedzieć, że w niedługim okresie czasu. Z pewnością będziemy ogłaszać program Polska Wschodnia tak, jak inne programy. Środki finansowe zaliczek na poszczególne programy w polityce spójności już wszystkie wpłynęły, w związku z tym tutaj jesteśmy przekonani, że harmonogram tych poszczególnych kroków zostanie dotrzymany" - powiedział we wtorek PAP przebywający w Białymstoku minister Puda.

Nowy program dla Polski Wschodniej będzie się nazywał Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027. Zastąpi Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020. Jeszcze wcześniej funkcjonował Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. Wszystkie programy miały podobny budżet ok. 2,2 mld euro na pięć województw spośród najbiedniejszych regionów w Polsce i UE.

"Dużym sukcesem negocjacyjnym w ramach naszych negocjacji jest z pewnością utrzymanie programu w nowej perspektywie finansowej Polska Wschodnia, czyli Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej" - mówił w Białymstoku Puda na konferencji inaugurującej nowy program regionalny dla Podlaskiego - Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027. Mówił, że w poprzedniej perspektywie program dla Polski Wschodniej miał być po raz ostatni, ale udało się go przedłużyć.

Puda przypomniał, że budżet nowych funduszy dla Polski Wschodniej to 11,4 mld zł czyli 2,5 mld euro. Pieniądze pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Na konferencji mówił, że np. Podlaskie ma mieć możliwość pozyskania z tego programu 400 mln euro.

"Jeśli chodzi o program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027, jesteśmy po pierwszym przygotowaniu tego programu. Wiemy doskonale, że to program, który obejmuje wszystkie województwa te, które wcześniej korzystały z niego we wschodniej części naszego kraju i dodatkowo część województwa mazowieckiego" - powiedział PAP Puda.

Wyjaśnił, że do programu weszła część województwa mazowieckiego poza Warszawą i przyległymi powiatami.

"Wiemy doskonale, że centralne województwo mazowieckie pomimo tego, że w statystykach wyglądało bardzo dobrze, to jednak z tych środków finansowych korzystali najczęściej mieszkańcy miasta stołecznego Warszawy i tych najbliższych miejscowości. Chcemy (...)aby Polska rozwijała się w sposób zrównoważony, w związku z tym chcielibyśmy, aby te środki finansowe trafiały również do tych miejscowości, do tych gmin najmniejszych bardzo często, które wcześniej miały problemy z pozyskaniem tych środków finansowych" - powiedział PAP Grzegorz Puda.

Przypomniał przy tym, że głównym celem programu dla Polski Wschodniej jest wyrównywanie szans rozwojowych.

Realizująca Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) informowała już wcześniej, że głównym celem tego programu jest utrwalenie warunków, które sprzyjają konkurencyjności, wyższej jakości życia całego tego makroregionu.

PARP informowała, że będą działania na rzecz innowacyjności w firmach, rozwoju turystyki, wsparcie dla młodych firm (startupów), samorządów w dziedzinie transportu, wspieranie biznesu w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego, automatyzacji i robotyzacji małych i średnich firm, na adaptację miast do zmian klimatu, wsparcie bioróżnorodności, ekologicznego transportu miejskiego, infrastruktury drogowej o znaczeniu ponadregionalnym.