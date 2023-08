G. Schetyna: Wierzę, że w następnej kadencji Senat nie będzie sam i dołączy do niego zwycięski Sejm

Wierzę, że w następnej kadencji Senat nie będzie sam i dołączy do niego zwycięski Sejm; wygramy te wybory i zakończymy ten smutny ośmioletni incydent rządów PiS – mówił w piątek Grzegorz Schetyna, który w ramach paktu senackiego ubiega się o mandat z Wrocławia.

Przedstawiciele partii wchodzących w skład paktu senackiego zaprezentowali w piątek we Wrocławiu kandydatów startujących do Senatu w ośmiu dolnośląskich okręgach.

Do Senatu z Wrocławia (okręg nr 7) kandydować będzie b. szef PO, poseł Grzegorz Schetyna. W poprzednich wyborach z tego okręgu startowała senator Alicja Chybicka, która teraz została liderką listy KO we Wrocławiu do Sejmu. "Pamiętam, jak cztery lata temu budowaliśmy pakt senacki mało kto wierzył wtedy, że to jest możliwe, że możliwe jest zwycięstwo. Dziękując senatorom wtedy wybranym, chcę powiedzieć, że będziemy kontynuować ich pracę" - powiedział Schetyna.

Zapowiedział, że kandydaci do Senatu będą angażować się też w kampanię do Sejmu. "Będziemy siebie wspierać w kampanii wyborczej i będziemy solidarnie, podmiotowo współpracować w Senacie" - zapewnił poseł. Jak dodał, wierzy w zwycięstwo i w pakt senacki 2023. "Wierzę, że w następnej kadencji senatorowie nie będą sami, Senat nie będzie sam, że dołączy do niego zwycięski Sejm. Wygramy te wybory i zakończymy ten smutny ośmioletni incydent rządów PiS" - oświadczył.

Również z Wrocławia, z okręgu nr 8 o mandat powalczy obecna senator KO Barbara Zdrojewska. Również ona zauważyła, że pakt senacki okazał się sukcesem w poprzedniej kadencji. "Głęboko wierzymy, że będzie takim sukcesem teraz. To jest bardzo duża wartość na opozycji, że udało się porozumieć i udało się ten pakt ponownie zawiązać. Myślę, że to dobry prognostyk dla tych wyborów" - stwierdziła Zdrojewska. Zwróciła uwagę, że w ostatnich latach Senat pełnił ogromnie ważną rolę. "To była ostoja demokracji, to było miejsce, gdzie pracowaliśmy, poprawialiśmy ustawy i myślę, że dalej będziemy ciężko pracować w przyszłej kadencji" - powiedziała senator.

Kandydatem Trzeciej Drogi w okręgu nr 6, tzw. obwarzanku wrocławskim, jest obecny senator Kazimierz Michał Ujazdowski, który w 2019 r. startował z ramienia KO w okręgu wyborczym numer 44 obejmującym część dzielnic Warszawy i zagranicę. W ocenie Ujazdowskiego, w tych wyborach nie chodzi tylko "o uwolnienie Polski od PiS-u", ale także "o przywrócenie odpowiedzialnej, wartościowej polityki".

"To co robił Senat broniąc wolności obywatelskich, broniąc rządów prawa, niezależności sądownictwa, obecności Polski w Unii Europejskiej, dając przykład dobrej legislacji, to jest podstawa do tego, jaka będzie Polska po naszym zwycięstwie. Idziemy po zwycięstwo" - oświadczył.

O mandat w okręgu nr 3, obejmującym powiaty: głogowski, legnicki, lubiński, polkowicki oraz Legnicę, powalczy posłanka Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska z Lewicy. "To co jest dla mnie ważne i na pewno dla wszystkich to prawdziwy trójpodział władzy: władza ustawodawcza, władza wykonawcza, władza sądownicza. Nie chcę już dłużej słyszeć, kto jest patronką Trybunału Konstytucyjnego" - mówiła. Zapowiedziała, że jako senator będzie walczyć także o to, aby prawa kobiet były w pełni respektowane.

W okręgu wyborczym nr 1, obejmującym powiaty: bolesławiecki, lubański, lwówecki i zgorzelecki jako kandydat Lewicy wystartuje przewodniczący Unii Pracy Waldemar Witkowski.

W okręgu nr 2 obejmującym powiaty: jaworski, kamiennogórski, karkonoski, złotoryjski oraz Jelenią Górę, kandydatem KO w ramach paktu senackiego będzie Marcin Zawiła, były poseł, b. prezydent Jeleniej Góry, a obecnie radny sejmiku dolnośląskiego.

Kandydatką w okręgu nr 4 obejmującym powiaty: świdnicki, wałbrzyski oraz Wałbrzych będzie obecna senator KO Agnieszka Kołacz-Leszczyńska.

Natomiast w okręgu nr 5 obejmującym powiaty: dzierżoniowski, kłodzki i ząbkowicki Trzecia Droga wystawiła Pawła Gancarza, samorządowca, szefa dolnośląskich struktur PSL.