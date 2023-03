G. Schetyna: wierzymy, że jedna lista opozycji w wyborach da nam zwycięstwo; musimy pokazać inną niż PiS wizję Polski

Wierzymy, że jedna lista opozycji w wyborach da nam zwycięstwo - przekonywał w poniedziałek polityk Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. Jak podkreślił, "żeby wygrać z PiS-em musimy pokazać wizję Polski, którą będziemy realizować".

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Schetyna był pytany w poniedziałek w RMF FM o start opozycji ze wspólnej listy w nadchodzących wyborach do Sejmu. "Wierzę w zwycięstwo opozycji demokratycznej z PiS-em, wierzę, że wygramy te wybory i to jest pytanie o narzędzia, o instrumenty, co da nam większe możliwości" - powiedział.

"Jedna lista to jest mit, to jest coś, co wierzymy, że to nam da zwycięstwo i to jest bardzo, bardzo prawdopodobne" - ocenił polityk Platformy Obywatelskiej i przywołał przykład Paktu Senackiego, który przyniósł większość opozycji.

Schetyna pytany, czy lider PO Donald Tusk wierzy w mit jedności na opozycji, odpowiedział, że "każdy szef największej partii opozycyjnej, czyli Platformy Obywatelskiej, będzie wierzył w to, że jest w stanie poprowadzić opozycję demokratyczną do zwycięstwa". "Wydaje mi się, że tak jest teraz i tak musi być" - oświadczył.

"Opozycja musi być podmiotowa, musi budować relacje na podstawie zaufania, żeby wygrać z PiS-em, my musimy być inni niż PiS, my musimy pokazać wizję Polski, którą będziemy realizować" - podkreślił polityk Platformy.