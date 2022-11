G.Schetyna: wniosek o wotum nieufności dla Ziobry nie zostanie wycofany

Wniosek o wotum nieufności dla szefa MS Zbigniewa Ziobry na pewno nie zostanie wycofany. Ziobro od początku jego funkcjonowania w rządzie wywołuje ogromnie dużo kontrowersji, warto wiele zrobić, by pozbawić go funkcji – powiedział w środę poseł KO, b. szef PO Grzegorz Schetyna.

Wniosek, pod którym podpisali się posłowie Koalicji Obywatelskiej, Lewicy i Polski 2050, wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Ziobry został złożony we wtorek.

Schetyna zapewnił w Radiu Wrocław, że wniosek ten "na pewno nie zostanie wycofany". "Osoba ministra Ziobry wywołuje, od początku jego funkcjonowania w rządzie, tym poprzednim i obecnym, ogromnie dużo kontrowersji i warto wiele zrobić, żeby pozbawić go funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego" - powiedział Schetyna.

Dodał, że Ziobro "ma ogromny wpływ na to, że w Polsce nie ma środków europejskich i z Krajowego Planu Odbudowy". "A to w związku z tym, że nie jesteśmy w stanie, polski rząd nie jest w stanie, realizować kamieni milowych, na które się zgodził i które przyjął w ustaleniu z Komisją Europejską. To wynika właśnie z działań ministra Ziobry. Dlatego jego usunięcie otwiera nam autostradę do tego, żeby sięgnąć po środki europejskie" - mówił Schetyna.

Stwierdził, że w obecnej "sytuacji budżetowej, finansów publicznych, sytuacji pocovidowej, kryzysowej w Polsce, to jest po prostu niezbędne i to jest polska racja stanu, by dzisiaj sięgnąć po te środki i pomóc polskim firmom, polskim przedsiębiorcom, polskim samorządom, nam wszystkim dać taką elementarną stabilizację". :Dlatego ten wniosek nabiera też innego wymiaru, innego sensu" - dodał Schetyna.

Polityk PO zapytany został również o wybuchu pocisku we wsi Przewodów (woj. lubelskie) przy granicy z Ukrainą, gdzie w wyniku eksplozji śmierć poniosło tam dwóch obywateli Polski. Podkreślił, że potrzebne są szczegółowe ustalania "co się stało i skąd został wystrzelony pocisk".

"Jestem skłonny zaufać tym supozycjom amerykańskim, tzn. to o czym mówił prezydent Joe Biden wczoraj, że jednak wiele wskazuje na to, że to jest pocisk ukraińskiej obrony przeciwlotniczej. To jest możliwe, że po prostu został wystrzelony przez Ukraińców i to jest fatalna pomyłka. Ale nam wszystkim daje to takie bardzo poważne ostrzeżenie, że jesteśmy naprawdę na granicy wojny" - powiedział.

Dodał, że ma nadzieję, że "tragiczny incydent wywoła refleksję w Polsce". "I spowoduje zbudowanie wspólnoty działań opozycji i rządzących, nas wszystkich, całej klasy politycznej, bo po prostu to jest dzisiaj potrzebne. Dzisiaj potrzebujemy takiego dobrego poczucia solidarności, tej wewnętrznej tu w kraju, a także zewnętrznej, myślę tu o relacjach z NATO, artykułu 4., a być może 5. (Traktatu Północnoatlantyckiego), tzn. solidarności z Sojuszem Północnoatlantyckim, największymi naszymi sojusznikami" - powiedział Schetyna.