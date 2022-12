Gasiuk-Pihowicz: Zbigniew Ziobro, największy szkodnik w polskiej polityce, musi odejść

Głosowania ws. noweli ustaw o notariacie i kuratorach sądowych to oczywista klęska Zbigniewa Ziobry; traktujemy to jako zapowiedź tego, co może się stać przy rozpatrywaniu wniosku o wotum nieufności wobec szefa MS; największy szkodnik w polskiej polityce musi odejść - mówiła posłanka KO Kamila Gasiuk-Pihowicz.

W czwartek Sejm odrzucił projekt nowelizacji ustawy o notariacie, której rozwiązania, według Ministerstwa Sprawiedliwości, miały skracać czas oczekiwania na wpis do księgi wieczystej. Również w czwartek Sejm przyjął ponad 20 zaproponowanych przez Senat poprawek do nowelizacji ustawy o kuratorach sądowych. Reforma zakłada m.in. wzmocnienie ochrony prawnej kuratorów, przyznanie dodatków specjalnych i zmiany w kwestiach dyscyplinarnych.

"Te głosowania to oczywista klęska Zbigniewa Ziobry" - oceniła na piątkowej konferencji posłanka KO Kamila Gasiuk-Pihowicz. "Niestety, musieliśmy czekać aż Zjednoczona Prawica zacznie się rozpadać, żeby Sejm zaczął przyjmować dobre prawo i odrzucać buble prawne" - dodała.

Wskazywała, że projekt noweli o notariacie "na siłę przepychany przez Zjednoczoną Prawicę" demolował polski system prawny. "Ta ustawa dawała (Zbigniewowi Ziobrze) możliwość automatycznego zawieszenia prowadzenia kancelarii notarialnej w momencie przedstawienia przez usłużnego prokuratora zarzutów. To zawieszenie byłoby bezterminowe, dawałoby możliwość wywierania olbrzymiej presji na notariuszy" - wskazywała Gasiuk-Pihowicz.

Posłanka przyznała, że odrzucenie projektu traktuje jako zapowiedź tego, co może się stać, gdy sejmowa komisja sprawiedliwości będzie rozpatrywać wniosek o wotum nieufności wobec Zbigniewa Ziobry. "Ten największy szkodnik w polskiej polityce musi odejść natychmiast" - oświadczyła.

Z kolei poseł KO Arkadiusz Myrcha podkreślił, że przyjęcie poprawek do ustawy o kuratorach sądowych to nie tyle porażka Zbigniewa Ziobry i wiceszefa MS Michała Wosia, co zwycięstwo kuratorów.

"Kuratorzy sądowi przeszli ciężki bój w walce o swoje najważniejsze postulaty. Nie byli wysłuchani w ministerstwie podczas konsultacji. Podczas prac sejmowych ich najważniejsze poprawki były odrzucane, często bez uzasadnienia. W Senacie udało się je przyjąć (...), a w Sejmie udało się te najważniejsze zmiany przegłosować" - mówił Myrcha.

W połowie listopada KP Koalicja Obywatelska, klub Lewicy oraz Koło Parlamentarne Polska 2050 wniosek złożyły w Sejmie kolejny wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości i szefa Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry. Jak mówił szef klubu KO Borys Budka, wniosek opozycji to "powiedzenie sprawdzam dla tych wszystkich, którzy mówią dziś, jak bardzo potrzebne są pieniądze z funduszy europejskich". Przekonywał, że w tej chwili "jedyną blokadą środków europejskich dla Polski jest weto, które zgłasza Ziobro".

Rzecznik PiS Rafał Bochenek poinformował w środę, że wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Ziobry najprawdopodobniej będzie rozpatrzony na kolejnym posiedzeniu Sejmu, zaplanowanym w dniach 13, 14, 15 grudnia.

Zgodnie z konstytucją Sejm wyraża członkom Rady Ministrów wotum nieufności większością ustawowej liczby posłów (231).