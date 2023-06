Gawkowski dla wPolityce.pl: Lewica będzie brała udział w wiecach KO

Krzysztof Gawkowski, przewodniczący klubu parlamentarnego Lewicy, w rozmowie z portalem wPolityce.pl ujawnia, że Nowa Lewica będzie brała udział w wiecach, na które zaprasza Donald Tusk. Pierwsze spotkanie w tej formule będzie miało miejsce 16 czerwca w Poznaniu.

Podczas środowej konferencji prasowej lider PO Donald Tusk zaprosił wszystkich mieszkańców Poznania i Wielkopolski 16 czerwca na Plac Wolności. Odbędzie się tam wielki wiec, który jednak nie będzie miał formy marszu, jak 4 czerwca w Warszawie. W następnych dniach podobne wiece będę również w Jeleniej Górze, we Wrocławiu i Kłodzku - przypomina portal wPolityce.pl.

"Okazuje się, że Nowa Lewica zdecydowała się na konkretną odpowiedź na apel Tuska - tak samo jak 4 czerwca w Warszawie, tak i w innych miejscach zamierza maszerować razem z PO" - pisze portal i cytuje wypowiedź szefa klubu Lewicy Krzysztofa Gawkowskiego: "Lewica będzie na tych wszystkich wiecach, rozmawialiśmy o tym z PO. Będziemy chcieli wszędzie uczestniczyć".

Gawkowski dodaje w rozmowie z portalem, że szczegóły uczestnictwa Lewicy w tych wiecach będą dopiero ustalane w przyszłym tygodniu i wtedy się rozstrzygnie, czy politycy Lewicy będą tam zabierali głos.

Przewodniczący klubu parlamentarnego Lewicy podkreśla też w rozmowie z wPolityce.pl, że nie dostrzega spadku poparcia dla Lewicy po marszu 4 czerwca. "Nie mam jakiegoś poczucia, że nam spada. Dalej mamy swoje 8-10 proc. Poparcia w zależności od sondażu. W Kantarze mieliśmy 6 proc., tyle samo co wcześniej. Patrząc na średnią sondażową nic się nie zmienia. Za dwa tygodnie czy za miesiąc będziemy to oceniać" - mówi.

"Lewica cały czas stoi w tym samym miejscu, chce współpracować ze wszystkimi na opozycji, nie widzimy wroga. Będziemy jeździli po kraju i walczyli o to, by opozycja wygrała wybory" - dodaje Gawkowski.

Szef klubu Lewicy zapewnia też, że po Karolinie Pawliczak nie będzie już kolejnych odejść z klubu Lewicy, a z Pawliczak "wszystko było ustalone od wielu tygodni".

Przedstawiciele Trzeciej Drogi mówili z kolei PAP, że nie ma jeszcze decyzji, czy będą uczestniczyć z kolejnych wiecach KO, ale z ich wypowiedzi wynika, iż jest to mało prawdopodobne.

"Marsz w Warszawie miał symboliczne znaczenie, bo odbywał się w rocznicę pierwszych częściowo wolnych wyborów, dodatkowo po podpisie prezydenta Andrzeja Dudy pod antypolską i antydemokratyczną ustawą. Był to marsz wszystkich Polaków w obronie demokracji. Teraz ruszamy w trasę i mamy zaplanowane własne spotkania, do których zapraszamy wszystkich naszych sympatyków i tych którzy szukają w polityce trzeciej drogi" - mówiła PAP rzeczniczka Polski 2050 Katarzyna Karpa-Świderek.

Rzecznik PSL Miłosz Motyka, pytany czy politycy Stronnictwa wezmą udział w wiecu w Poznaniu podkreślił, że mają oni już ściśle wypełniony kalendarz i nie przewidują udziału. "Następny tydzień obfituje w nasze konferencje i różne wydarzenia. Zresztą nikt się do nas o to nie zwracał. 4 czerwca wzięliśmy udział w marszu, by zademonstrować wsparcie i jedność. To był symboliczny marsz w symbolicznym dniu, teraz skupiamy się na naszych inicjatywach partyjnych" - zaznaczył polityk ludowców.