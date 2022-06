Gawkowski: Kaczyński nie zrobił nic w sprawach bezpieczeństwa militarnego, wewnętrznego i ekonomicznego

Jarosław Kaczyński nie zrobił nic w sprawach bezpieczeństwa militarnego, wewnętrznego ani ekonomicznego; może dobrze że odchodzi z rządu i nie będzie przeszkadzał - powiedział we wtorek szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński poinformował PAP, że nie jest już w rządzie. "Premier Mateusz Morawiecki oraz - z tego co wiem - prezydent Andrzej Duda przyjęli moją rezygnację" - dotychczasowy wicepremier i szef Komitetu ds. bezpieczeństwa. Dodał, że jego następcą w randze wicepremiera będzie szef MON Mariusz Błaszczak.

We wtorek podczas konferencji prasowej w Sejmie odejście Kaczyńskiego z rządu komentowali Krzysztof Gawkowski i poseł Lewicy Wiesław Szczepański. Konferencja nosiła tytuł "Wszystkie sukcesy premiera Kaczyńskiego".

Gawkowski ocenił, że Kaczyński "w sprawach bezpieczeństwa militarnego, wewnętrznego ani ekonomicznego nie zrobił nic". Wymienił "najwyższą od 24. lat inflację", "horrendalne raty kredytów hipotecznych", "drożyznę dotyczącą benzyny i energii". "Może dobrze, że idzie i nie będzie przeszkadzał, bo skoro nie pomagał, to jedynie nadwyrężał ciekawość opinii publicznej" - dodał.

Według szefa klubu Lewicy, Kaczyński może "poszczycić się wielkimi chwilami niesławy". Przypomniał tzw. czarne protesty z jesieni 2016 r. kiedy "wyprowadzono na ulice przeciwko protestującym kobietom policję", "największą mafię podsłuchową w Polsce", "przekręty w służbach" oraz "największe wycieki danych z polskiej armii".

"Kaczyński i jego rząd przez siedem lat odpowiadają za to, że polskiej armii działo się źle, albo bardzo źle" - powiedział Gawkowski. Jego zdaniem nie było w armii modernizacji sprzętowej, a "wszystko co możemy powiedzieć o modernizacji armii mieści się w jednym nazwisku - Macierewicz". "To Kaczyński tolerował Macierewicza jako szefa resortu obrony" - dodał poseł.

Przewodniczący klubu Lewicy ocenił, że prezes PiS "po raz kolejny chciał wywołać wojnę polsko-polską i wmówić Polakom, że katastrofa smoleńska to zamach smoleński". "Chciał doprowadzić do podziału społeczeństwa, bo potrzebne jest mu to politycznie" - dodał. "Nic wielkiego by się nie stało, gdyby Kaczyńskiego w rządzie nie było" - powiedział.

Szczepański zauważył, że "kiedy w Polsce szalała pandemia, Kaczyński nie zrobił nic, aby uchwalić ustawę o obronie ludności". Ocenił, że "dopiero od kiedy Kaczyński odchodzi z rządu, zapowiada, że w tej chwili są założenia do projektu ustawy". "Ta ustawa była potrzebna wtedy, kiedy mieliśmy pandemię, tłumy ludzi, którzy próbowali sforsować granicę polsko-białoruską".

Poseł Lewicy zarzucił również Kaczyńskiemu, że ten nie pojawił się na granicy polsko-białoruskiej w trakcie kryzysu, ani na granicy polsko-ukraińskiej. "Jako odpowiedzialny za resorty siłowe nie istniał, jego pracę wykonywali podwładni" - dodał Szczepański.