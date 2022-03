Gawkowski: Lewica powołuje zespół monitorujący realizację ustawy ds. uchodźców

Lewica powoła zespół monitorujący realizację ustawy ds. uchodźców, który będzie wypracowywał rekomendacje dla rządu i propozycje poprawek do ustawy bądź rozporządzeń - zapowiedział w piątek przewodniczący klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski. Dodał, że szefem zespołu będzie poseł Wiesław Szczepański.

Wiceszef MSWiA Maciej Wąsik poinformował w czwartek, że będzie projekt noweli ustawy dot. pomocy Ukraińcom, który spowoduje, że jej przepisy obejmą ukraińskich uchodźców bez względu na to, czy przybyli do Polski bezpośrednio z Ukrainy, czy poprzez inny kraj. Wąsik dodał, że razem z przewodniczącym sejmowej komisji administracji i spraw wewnętrznych Wiesławem Szczepańskim uzgodniono, iż projekt nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy zostanie wniesiony jako komisyjny.

Poseł Gawkowski uznał te decyzje za "wielki sukces" i przypomniał podczas konferencji prasowej w Sejmie, że poprawkę w tej sprawie złożyła jeszcze podczas pierwszego czytania ustawy posłanka Lewicy Katarzyna Kotula, lecz nie znalazła się ona w ustawie.

Gawkowski zwrócił uwagę, że ustawa o uchodźcach już teraz dotyczy dwóch milionów osób, a według niektórych ekspertów, ich liczba może wzrosnąć do czterech milionów. "To olbrzymia masa ludzka, o którą trzeba zadbać, i której samej nie można zostawić" - zaznaczył.

W związku z tym, jak poinformował, Lewica podjęła decyzję o powołaniu zespołu ds. monitorowania realizacji ustawy o uchodźcach, na czele którego stanie poseł Szczepański, a głównym zadaniem tego zespołu będzie "sprawdzanie i przedstawianie rządowi rekomendacji, które zbierzemy od samorządów, z wolontariatu, z organizacji społecznych, środowiska, które mocno zaangażowało się w sprawie wsparcia dla społeczeństwa Ukrainy".

Zespół ma spotykać się co kilkanaście dni, żeby co dwa tygodnie przedstawiać rządowi te poprawki, które - jak mówił Gawkowski - "powinny być szybko zrealizowane". "Nikt nie chce przeszkadzać rządowi; wszystko co robi Lewica, to jest wsparcie dla rządu, ale to wsparcie dla rządu idzie w parze ze wsparciem dla uchodźców. I to jest nasza najważniejsza sprawa, nasz cel, i po to powołujemy taki zespół" - oświadczył Gawkowski.

Jak zapowiedział poseł Szczepański, "będziemy chcieli pytać samorządowców, co dzisiaj przeszkadza im w realizacji tej ustawy, gdzie są jakiekolwiek przeszkody". "Wiemy, że ta ustawa będzie nowelizowana co chwila, bo życie pokazuje, że nie wszystkie kwestie zostały w tej ustawie właściwie opracowane, albo o niektórych zapomniano" - dodał.

W piątek premier Mateusz Morawiecki poinformował, że na najbliższym posiedzeniu Sejm - które zaplanowane jest na 23-24 marca - zajmie się projektem nowelizacji ustawy o pomocy uchodźcom z Ukrainy.

W obecnym kształcie przepisy ustawy, które regulują kwestie m.in. legalizacji pobytu uchodźców, nadania im numeru PESEL, dostępu do opieki zdrowotnej czy udzielanej im pomocy, obejmują obywateli Ukrainy oraz ich małżonków, którzy po ataku Rosji z 24 lutego przybyli do Polski bezpośrednio z Ukrainy.

Projektowana nowela dotyczyć będzie wykreślenia słowa "bezpośrednio" w ustawy, tak, aby wszyscy Ukraińcy, którzy przekroczyli gdziekolwiek granicę i znaleźli się na terytorium Polski, byli nią objęci.