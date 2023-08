Gawkowski (Lewica): prezydent, nie ogłaszając wyborów, kradnie czas na kampanię innym partiom i sprzyja PiS

Prezydent Andrzej Duda, nie ogłaszając wyborów, kradnie innym partiom politycznym czas na kampanię wyborczą; cały czas sprzyja PiS i staje po stronie jednej partii - mówił we wtorek szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski.

Podczas konferencji prasowej we wtorek Krzysztof Gawkowski skomentował brak zarządzenia przez prezydenta terminu wyborów parlamentarnych; zgodnie z konstytucją Andrzej Duda ma na to czas do 14 sierpnia. "Prezydent Andrzej Duda, nie ogłaszając wyborów, de facto kradnie innym partiom politycznym czas na kampanię wyborczą. Bo kiedy PiS promuje się na nielegalnych banerach, budżet państwa i rezerwa celowa wykorzystywana jest do kampanii wyborczej, to inne partie polityczne nie mogą tego robić. Gdzie tu równość?" - mówił.

Jego zdaniem prezydent nie ogłaszając wyborów staje po stronie jednej partii. "Udowadnia tym, że nie stracił legitymacji partyjnej. Złożył ją, ale tylko schował ją do szuflady. Cały czas jest człowiekiem PiS i PiS-owi pomaga" - ocenił.

Przypomniał przy tym, że data wyborów do Parlamentu Europejskiego została już ustalona na 9 czerwca 2024. "Można było wcześniej o rok wskazać termin wyborów do europarlamentu, a nie można na dwa miesiące przed wyborami wskazać terminu polskich wyborów, bo jednej partii jest to na rękę. Chore i niewłaściwe postępowanie prezydenta, które pokazuje, że legitymacja apartyjna została w sercu i cały czas prezydent sprzyja PiS-owi" - dodał Gawkowski.

Wybory do Sejmu i Senatu odbędą się jesienią 2023 r. Możliwe są cztery terminy: 15 października, 22 października, 29 października lub 5 listopada. Zgodnie z konstytucją wybory parlamentarne zarządza prezydent nie później niż na 90 dni przed upływem 4 lat od rozpoczęcia kadencji Sejmu i Senatu. Obecna kadencja Sejmu i Senatu trwa od 12 listopada 2019 r. i zakończy się w dniu poprzedzającym pierwsze posiedzenie Sejmu następnej kadencji.