Gawkowski (Lewica): zwróciliśmy się do CBA o ujawnienie materiałów z kontroli w NCBiR

W czwartek zwróciliśmy się do Centralnego Biura Antykorupcyjnego z prośbą o ujawnienie wszystkich materiałów dotyczących kontroli, która została przeprowadzona w NCBiR - powiedział szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski.

Chodzi o sprawę dwóch dotacji przyznanych w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju "Szybka ścieżka - innowacje cyfrowe". Pierwsza z dotacji, opiewająca na 55 mln zł, została przyznana firmie o kapitale 5 tys. zł założonej 10 dni przed ostatecznym terminem składania wniosków, przez niespełna 30-latka; wniosek firmy otrzymał najniższą możliwą ocenę dopuszczającą do finansowania. Druga budząca podejrzenia posłów opozycji dotacja - w wysokości 123 mln zł - została przyznana na projekt dotyczący "cyberbezpieczeństwa podmorskiego" białostockiej spółce, która w ostatnich dwóch latach wykazywała straty.

W czwartek Onet.pl podał, że dotarł do treści zeznań, jakie kilka dni temu przed śledczymi złożył wiceminister funduszy regionalnych i rozwoju Jacek Żalek, do niedawna sprawujący nadzór nad NCBiR. Portal przekazał, że Żalek miał dostarczyć prokuraturze stenogramy rozmów ludzi z kierownictwa Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. "Wiceminister powołując się na stenogramy z nagrań opisuje m.in., w jaki sposób Partia Republikańska miała zabezpieczyć się finansowo na wypadek przegranych wyborów parlamentarnych. Akcja ta miała zostać nazwana +Czarny węgiel+" - napisał Onet.

Na konferencji prasowej w Sejmie szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski powiedział, że "dzisiaj zaczyna sypać członek rządu PiS, członek rządu Mateusza Morawieckiego - Jacek Żalek". "Grupa trzymająca w rękach wielki przekręt, to dzisiaj sprawa, która w NCBiR rozpoczęła się od ujawnienia projektów, które nielegalnie przekazywały kasę na rzecz ludzi PiS, Republikanów, czy ludzi związanych z tymi partiami" - dodał poseł.

"Dzisiaj mamy dowody, bo potwierdza to i zeznaje Jacek Żalek w prokuraturze, że dochodziło do zorganizowanego kierowania, wyciągania i kradzieży publicznych pieniędzy" - powiedział szef klubu Lewicy. "Dziś NCBiR to instytucja, z której systemowo politycy Zjednoczonej Prawicy wyciągali kasę dla siebie na różne projekty m.in. +Czarny węgiel+" - zaznaczył.

"Zwróciliśmy się dzisiaj do Centralnego Biura Antykorupcyjnego z prośbą i oczekiwaniem, że zostaną ujawnione wszystkie materiały dot. kontroli, która została przeprowadzona w NCBiR, bo każdy dzień zwłoki, kiedy nie ma informacji, co znalazło CBA, to czas na to, żeby CBA ukrywało dowody i na to nie będzie zgody" - podkreślił Gawkowski.

Poseł Lewicy Maciej Gdula dodał, że "ta władza wie, że się kończy, wie, że następuje kres jej rządu i stara się do tego przygotować". "W NCBiR pieniądze, które miały wesprzeć polskich naukowców idą na wspieranie partii, na której wisi sejmowa większość" - powiedział Gdula. Pytał, dlaczego jeszcze w sprawie NCBiR nie ma zatrzymań osób podejrzewanych o dokonanie nieprawidłowości.

Rzecznik rządu Piotr Müller pytany w czwartek o możliwe zmiany personalne w związku z nieprawidłowościami w przyznawaniu dotacji z NCBiR zapewnił, że "nie będzie żadnej tolerancji na jakiekolwiek nadużycia w tych sprawach, a każda osoba, która jest winna jakimkolwiek nadużyciom będzie ukarana".

"Chciałbym, żeby to jasno wybrzmiało: nie ma i nie będzie żadnego pola ochronnego dla nadużyć w tego typu instytucjach, w jakichkolwiek instytucjach. Osoby, które ewentualnie dopuściły się nadużyć powinny być i będą ukarane" - powiedział Müller.

Wicepremier, szef MAP Jacek Sasin pytany o wątpliwości ws. decyzji NCBiR podkreślił, że sprawa jest wyjaśniana przez odpowiednie służby. "Z tego co wiem, wypłata środków, w tych sprawach wskazywanych przez media, co do których są wątpliwości, zostały zablokowane. Sprawa na pewno będzie wyjaśniana do końca" - zapewnił. Dodał, że nie będzie "zamiatana pod dywan".

13 lutego szef MFiPR Grzegorz Puda odwołał p.o. dyrektora NCBiR Pawła Kucha, który kierował instytucją od sierpnia 2022 r. i powołał nowego pełniącego obwiązki szefa Centrum - Jacka Orła. Orzeł był wcześniej dyrektorem biura polityki bezpieczeństwa w MFiPR. 14 lutego wiceszef MFiPR Jacek Żalek bezpośrednio nadzorujący pracę NCBiR poinformował, że decyzją Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej została wszczęta kontrola w NCBiR. Kontrola ma zbadać prawidłowość przeprowadzenia konkursu "Szybka Ścieżka - innowacje cyfrowe".

15 lutego resort funduszy poinformował, że NCBiR skierowało do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa dot. potencjalnych nieprawidłowości w procesie wyboru do dofinansowania projektu złożonego w ramach konkursu "Szybka ścieżka - Innowacje cyfrowe". 22 lutego Centralne Biuro Antykorupcyjne rozpoczęło kontrolę w NCBiR.