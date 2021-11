Gawkowski o spotkaniu ws. pandemii: nie ma opcji, żebyśmy wyszli bez konkretów

Wiemy, że zaproszenie od marszałek Sejmu na spotkanie jest polityczne, ale nie będziemy się kłócili, będziemy zgłaszali merytoryczne propozycje; nie ma opcji żebyśmy wyszli z tego spotkania bez konkretów - powiedział w środę szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski.

W Sejmie w środę rozpoczęło się spotkanie marszałek Elżbiety Witek z przedstawicielami klubów i kół parlamentarnych. Tematem jest wypracowanie projektu ws. weryfikacji szczepień przeciwko COVID-19. Poza posłami i senatorami w spotkaniu biorą udział m.in. wiceminister zdrowia Waldemar Kraska i przedstawiciele Rady Medycznej.

Gawkowski mówił na konferencji przed spotkaniem, że nie ma podziału w polskim parlamencie w sprawie Covidu "na tych co staja po prawej, albo po lewej stronie". "Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni, żeby w Polsce mniej osób chorowało i umierało, żeby pandemia nie zabierała bezpieczeństwa społecznego. Ale żeby tak się działo, to rząd musi podejmować decyzje i przedstawiać strategię, rząd nie może milczeć" - podkreślił szef klubu Lewicy.

Ocenił, że "milczenie rządu ws. IV fali pandemii to umycie rąk od 500 tys. osób na kwarantannie i 2 tys., które zmarły w tamtym tygodniu, od brakujących łóżek, od niedziałających SOR-ów". Polityk zwrócił uwagę, że za to wszystko odpowiada rząd. "Odpowiedzialność za pandemię w Polsce i rosnące wskaźniki śmiertelności ponosi pan minister (zdrowia Adam) Niedzielski i pan premier Morawiecki" - oświadczył.

Gawkowki powiedział, że "PiS sięga po opozycję wtedy, kiedy koalicji rządzącej brakuje głosów". "My mamy to poczucie i wiemy, że to jest zaproszenie polityczne, a nie merytoryczne. Idziemy tam jednak z nadzieją i bez emocji, nie będziemy się kłócili, będziemy zgłaszali merytoryczne propozycje" - dodał poseł.

Poinformował, że Lewica postuluje przeprowadzenie większej liczby szczepień i szerszej kampanii informacyjnej, a także obowiązkowe szczepienia m.in. dla nauczycieli i medyków. "Niezaszczepieni powinni płacić cenę, a zaszczepieni powinni korzystać na tym, że poddali się temu obowiązkowi, który daje bezpieczeństwo społeczne" - ocenił.

"Jeżeli rząd te wszystkie propozycje ominie i będzie nam próbował opowiadać, że musi być zgoda polityczna nad jedną ustawą, to my się na to nie zgodzimy. Nie ma opcji żebyśmy dzisiaj wyszli z tego spotkania bez konkretów " - oświadczył Gawkowski.

Szef klubu Lewicy podkreślił, że Lewica od kilku tygodni ma swoją koncepcję walki z pandemią pod hasłem "STOP Covidowi", która zostanie zaprezentowana także na środowym spotkaniu. "Ale liczymy, że minister Adam Niedzielski przedstawi swoją strategię, że dzisiaj spotkanie nie będzie miało tylko walorów konsultacji. Ustawy, które rząd chce przeprowadzić powinny mieć charakter rządowy, a nie poselski" - zaznaczył Gawkowski.

Jego zdaniem, "rząd PiS-u abdykował w walce z pandemią"; podkreślił, że Lewica nie zgadza się na "ciszę" w walce z pandemią.