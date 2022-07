Gawkowski: PiS odwróciło się plecami do polskiej rodziny, a ludzie oczekują szybkich zmian

PiS odwróciło się plecami do polskiej rodziny; a ludzie oczekują szybkich zmian - mówił w środę szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski apelując, aby na obecnym posiedzeniu Sejmu rozpoczęto procedowanie projektów ustaw, które Lewica złożyła w ramach pakietu "Bezpieczna rodzina".

Na konferencji prasowej przed rozpoczynającym się w środę posiedzeniem Sejmu, szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski przypominał, że politycy ugrupowania rozpoczęli niedawno objazd po Polsce pod hasłem "Bezpieczna rodzina", aby rozmawiać z ludźmi o najważniejszych dla nich sprawach.

Podkreślał, że są to sprawy, których rządzący nie chcą rozwiązywać, ponieważ "PiS odwróciło się plecami do polskiej rodziny". "Lewica w Polsce wie, że ludzie oczekują szybkich zmian" - podkreślał i przypomniał, że w ramach pakietu "Bezpieczna rodzina" Lewica złożyła cztery projekty ustaw.

Polityk apelował o ich pilne procedowanie, ponieważ Polacy zmagają się z konsekwencjami galopującej inflacji i trzeba im szybko pomóc. Podkreślał, że Polacy chcą godnie żyć i oczekują zmian. "Tu nie ma czasu na zwłokę" - przekonywał.

Posłanka Lewicy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk wskazała, że pierwszą z proponowanych projektów ustaw jest waloryzacja emerytur. "Domagamy się, żeby już we wrześniu odbyła się druga waloryzacja emerytury" - zaapelowała. Druga sprawa, której domaga się Lewica, to podwyżki dla sfery budżetowej. "20 procent podwyżek to jest minimum, które należy się dzisiaj nauczycielkom, pracownikom opieki społecznej, urzędnikom i administracji" - wyliczała. Przekonywała, że w naszym wspólnym interesie jest, aby pielęgniarki czy nauczyciele otrzymywali godne płace.

Wiceprzewodnicząca klubu Lewicy Magdalena Biejat przypomniała, że w czwartek zbierze się Rada Polityki Pieniężnej, która prawdopodobnie kolejny już raz ogłosi podwyżkę stóp procentowych. Posłanka poinformowała, że wśród złożonych ustaw w ramach pakietu "Bezpieczna Rodzina", jest również projekt o zamrożeniu wskaźnika WIBOR.

Kolejne rozwiązanie, o które zabiegają politycy Lewicy, dotyczy bezpłatnych przejazdów kolejowych dla dzieci, młodzieży i studentów w okresie wakacyjnym: od początku lipca do końca sierpnia.

Lewica apeluje do marszałek Sejmu Elżbiety Witek, żeby ustawy te były procedowane na obecnym posiedzeniu Sejmu.

Analitycy oceniają, że Rada Polityki Pieniężnej na czwartkowym posiedzeniu podniesie stopy procentowe o 75 pkt. bazowych. Według nich, kluczowym argumentem za kontynuacją podwyżek stóp w Polsce jest rosnąca inflacja.

W piątek GUS podał, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2022 r. wzrosły o 15,6 proc., licząc rok do roku; w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 1,5 proc.