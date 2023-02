Gdańsk: 27-latek zniszczył wyposażenie kaplicy na lotnisku

Policjanci z Gdańska zatrzymali 27-letniego obywatela Białorusi, który zniszczył wyposażenie kaplicy znajdującej się na lotnisku. Mężczyzna usłyszał zarzuty uszkodzenia i znieważania przedmiotów czci religijnej oraz obrazy uczuć religijnych.

"Policjanci ustalili, że obywatel Białorusi wszedł do kaplicy i zaczął przewracać oraz rzucać elementami jej wyposażenia, a następnie wyrwał kartki z biblii" - podała w piątek oficer prasowa KMP w Gdańsku podinsp. Magdalena Ciska.

Dodała, że do zdarzenia doszło w ubiegłą środę w kaplicy na terenie Portu Lotniczego w Gdańsku im. Lecha Wałęsy. "Przez działanie mężczyzny został uszkodzony m.in. fotel papieski, roll up z wizerunkiem Jana Pawła II, drewniany ołtarz, stojak na ulotki oraz drewniana podłoga. Starty zostały wycenione na 35 tys. zł" - zaznaczyła funkcjonariuszka.

27-letniego obywatela Białorusi najpierw ujęli pracownicy Służby Ochrony Lotniska, po czym przekazali go policjantom. Badanie trzeźwości wykazało, że mężczyzna miał w organizmie prawie 1,5 promila alkoholu.

Noc spędził w policyjnym areszcie. "Kiedy wytrzeźwiał, usłyszał zarzuty uszkodzenia i znieważania przedmiotów czci religijnej oraz obrazy uczuć religijnych" - oznajmiła Ciska.

Za uszkodzenie mienia grozi do 5 lat więzienia. Za obrazę uczuć religijnych oraz znieważania przedmiotów czci religijnej grozi do 2 lat więzienia. Wyrok może być jednak wyższy ze względu na to, że sprawa miała charakter chuligański.