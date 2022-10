Gdańsk: 27-letni złodziej katalizatorów usłyszał 15 zarzutów

Gdańska policja zatrzymała 27-latka, który ma na swoim koncie kradzieże katalizatorów z kilkunastu aut. Mężczyzna usłyszał 15 zarzutów. Grozi mu do 7,5 roku więzienia.

Policjanci z Gdańska w przesłanym w piątek poinformowali o zatrzymaniu 27-letniego mężczyzny, bez stałego miejsca zamieszkania, który jest podejrzewany o kradzieże katalizatorów.

Jak przekazała oficer prasowa KMP w Gdańsku podinsp. Magdalena Ciska, mężczyzna został zatrzymany w środę w nocy w rejonie ul. Partyzantów w Gdańsku. "Policjanci patrolujący ten teren zauważyli mężczyznę, który chodził pomiędzy zaparkowanymi autami i świecił latarką. Kiedy mundurowi podeszli, by sprawdzić tę sytuację, zobaczyli, jak obserwowany przez nich mężczyzna kuca przy jednym z zaparkowanych samochodów" - relacjonowała policjantka.

Funkcjonariusze ustalili, że 27-latek jest poszukiwany do sprawy kradzieży katalizatora w gdańskiej dzielnicy Osowa. Przy mężczyźnie policjanci znaleźli wybijak do szyb, a w jego plecaku była wyrzynarka i nóż do piły. "Przedmioty te zostały zabezpieczone, natomiast mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu" - stwierdziła Ciska.

Dodała, że policjanci ustalili, że 27-latek w ciągu czterech miesięcy na terenie czterech gdańskich dzielnic: Suchaninie, Oruni, Wrzeszczu i Osowej wyciął i ukradł katalizatory z 14 samochodów, powodując straty na łączną kwotę prawie 44 tys. zł. "W jednym przypadku usiłował też ukraść katalizator warty ponad 4,3 tysiąca zł" - wyliczyła Ciska.

Policjanci przedstawili podejrzanemu piętnaście zarzutów za kradzieże i usiłowanie kradzieży. Jak dodała oficer prasowa, mężczyzna był już karany za kradzieże, dlatego za te przestępstwa odpowie w warunkach recydywy. Grozi mu 7,5 roku więzienia.