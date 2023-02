Gdańsk: Akcja społeczna porządkowania nagrobków żołnierzy Armii Krajowej

We wtorek, w 81. rocznicę przemianowania Związku Walki Zbrojnej na Armię Krajową, na Cmentarzu Łostowickim w Gdańsku odbędzie się społeczne sprzątanie nagrobków spoczywających tam żołnierzy. W Nowym Porcie zostanie zaprezentowana wystawa "Ostatni. Gdańszczanie – żołnierze Armii Krajowej".

We wtorek przypada 81. rocznica przemianowania Związku Walki Zbrojnej na Armię Krajową. Tego dnia, na gdańskim Cmentarzu Łostowickim na Kwaterze Akowskiej zostanie przeprowadzona akcja społeczna porządkowania nagrobków spoczywających tam żołnierzy. Jak podało w komunikacie Muzeum Miasta Gdańska, na każdym z 226 miejsc ostatniego spoczynku gdańskich kombatantów zostanie zapalony znicz.

Udział w akcji, która odbędzie się o godz. 18, jest dobrowolny i może w niej wziąć udział każdy. Organizatorzy zapewniają uczestnikom znicze oraz potrzebne narzędzia.

Prezes Stowarzyszenia Kwatera Akowska na Cmentarzu Łostowickim i jednocześnie pracownik Muzeum Gdańska dr Janusz Marszalec, cytowany w komunikacie przypomniał, że Armia Krajowa była z pewnością najlepiej zorganizowanym, choć nie największym podziemnym wojskiem w okupowanej przez Niemców Europie. "Powojenne zmiany granic i wejście Polski w orbitę wpływu Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich sprawiły, że wielu dawnych żołnierzy Armii Krajowej na długie lata związało swoje życie z Gdańskiem. W portowym mieście widzieli szansę na zdobycie edukacji i pracy, ale też na "rozmycie" się w rzeszy innych ekspatriantów" - wskazywał.

Pracownik Muzeum Gdańska Mateusz Jasik, również cytowany w komunikacie zaznaczył, że spotkania na Cmentarzu Łostowickim odbywają się każdego roku, po to, by zapalić znicz pamięci na 226 grobach, a także by wspomnieć pochowanych tam bohaterów.

"Wydarzenie, choć ważne w kalendarzu miejskich uroczystości, ma nieco bardziej osobisty charakter. Wielu spośród pochowanych na Cmentarzu Łostowickim żołnierzy Armii Krajowej było naszymi przyjaciółmi lub bliskimi" - podkreślił.

Tego dnia, w budynku Zespołu Szkół Morskich im. Bohaterów Obrońców Westerplatte w Nowym Porcie zostanie zaprezentowana wystawa plenerowa "Ostatni. Gdańszczanie - żołnierze Armii Krajowej".

Wystawa do tej pory była prezentowana w gdańskich dzielnicach: Aniołki, Przymorze Wielkie, a także nieopodal Wartowni nr 1 na Westerplatte.

Prezentuje ona 18 portretów i biogramów zarówno członków Polskiego Państwa Podziemnego jak i postaci zasłużonych dla środowiska kombatantów.

Wystawa będzie prezentowana do 31 marca br. w godzinach pracy szkoły. Wstęp na wystawę jest bezpłatny.