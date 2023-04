Gdańsk: Budowa Centrum Ekoinnowacji PG na półmetku

Politechnika Gdańska jest na półmetku budowy Centrum Ekoinnowacji (CEI), gdzie w przyszłości będą prowadzone m.in. badania nad ekologicznymi rozwiązaniami dla budownictwa i transportu. Koszt budowy wraz z wyposażeniem wyniesie ok. 200 mln zł.

"Budowa CEI to milowy krok naszej uczelni w realizacji inicjatyw nastawionych na ekologiczne, przyszłościowe rozwiązania i technologie. Tworzymy też przyjazne zaplecze do współpracy z samorządem i biznesem" - mówił w czwartek, przed powstającym budynkiem, kanclerz PG Mariusz Miler.

Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska PG prof. Joanna Żukowska stwierdziła, że niecierpliwie wyczekuje zakończenia prac budowlanych i rozpoczęcia pracy i nauki w tej nowoczesnej, "zielonej" placówce. "Bardzo się cieszymy, że tak wyczekiwana przez naszych studentów i naukowców inwestycja osiągnęła już półmetek" - dodała.

CEI PG stanowić będzie zaplecze badawczo-rozwojowe dla najważniejszych specjalizacji regionu pomorskiego, czyli budownictwa, ekoenergetyki i technologii ochrony środowiska. Budowa CEI umożliwi m.in. wdrażanie innowacyjnych rozwiązań wpisujących się w ideę budowania ekomiast i przestrzeni ekologicznych. Będą one opracowywane przez kadry naukowe PG (głównie z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska), które będą prowadzić projekty badawcze na potrzeby ekologicznego rozwoju infrastruktury budowlanej, przemysłowej i transportowej.

"Wiążemy z tą inwestycją duże nadzieje i liczymy, że będzie to jeden z czołowych ośrodków naukowych tego typu nie tylko w Polsce, ale też w Europie" - mówił rektor PG prof. Krzysztof Wilde.

Realizacja inwestycji ma się planowo zakończyć na przełomie 2023 i 2024 roku, a jej koszt - wraz z wyposażeniem budynku w specjalistyczną aparaturę - wyniesie ok. 200 mln zł. Od początku nowego roku budynek będzie wyposażany w sprzęt i infrastrukturę naukowo-badawczą, stąd studenci i naukowcy PG zaczną w pełni korzystać z kompleksu prawdopodobnie od jesieni 2024 r., czyli od następnego roku akademickiego.

W trakcie czwartkowej konferencji podano, że w gmachu gdańskiej uczelni technicznej odbywa się dwudniowa międzynarodowa konferencja European University Association. Uczelnia gości rektorów, przedstawicieli kadry zarządczej i nauki z kilkuset europejskich szkół wyższych. Tematem wiodącym konferencji jest oddziaływanie uniwersytetów na otaczające je środowisko społeczno-biznesowe i kształtowanie przez nie kluczowych zasad w czasach wielkich zmian czy kryzysu.

"Fakt, że tak prestiżowe wydarzenie, jak konferencja EUA, pierwszy raz odbywa się w Polsce właśnie na Politechnice Gdańskiej, to ogromne wyróżnienie dla naszej uczelni" - mówił rektor PG prof. Krzysztof Wilde.

Dyrektor EUA prof. Michael Murphy podkreślił, że dwa lata temu ponad 850 uczelni zrzeszonych w EUA określiło wspólną wizję tego, co powinny czynić, by służyć społeczeństwu Europy i świata. "Nazwaliśmy tę wizję +uniwersytetem bez ścian+. Zasadniczym jej celem jest wspieranie społeczeństw, by osiągnąć cele zrównoważonego rozwoju ONZ. Kładziemy nacisk na naukę i edukację w służbę społeczeństw, a także współpracę ze społeczeństwem i przemysłem" - mówił.