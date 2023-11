Gdańsk: Dzień próbny pracy kuriera: ukradł pieniądze i dwie przesyłki

Zarzut za kradzież dwóch paczek i pieniędzy usłyszał 32-letni mieszkaniec Gdańska. Mężczyzna zatrudnił się na dzień próbny w jednej z firm kurierskich i podczas kursu ukradł pieniądze za przesyłki oraz dwie paczki - poinformowała policja.

Oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku Magdalena Ciska poinformowała PAP w poniedziałek, że pod koniec października policjanci odebrali zgłoszenie, że z furgonetki kurierskiej ukradziono dwie paczki warte 600 złotych oraz pieniądze w kwocie 2650 złotych.

"Policjanci w dzielnicy Jasień zatrzymali 32-latka z Gdańska. Podczas przeszukania policjanci znaleźli zawartość dwóch skradzionych paczek i zabezpieczyli srebrną bransoletkę z zawieszkami oraz czujnik do mierzenia ciśnienia w oponach" - dodała Ciska.

Funkcjonariusze ustalili, że 32-latek odpowiedział na ogłoszenie o pracę w firmie kurierskiej. Mężczyzna nie podając swoich pełnych danych, przyszedł na dzień próbny i dosiadł się do kuriera, by rozwozić paczki.

Podczas trasy ukradł pieniądze oraz paczki, a w drodze powrotnej wysiadł z furgonetki przy jednym z centrów handlowych. Podczas rozliczania kurier zorientował się, że brakuje mu pieniędzy i dwóch przesyłek.

32-latek został doprowadzony do komisariatu, gdzie usłyszał zarzut kradzieży. Grozi za to do 5 lat więzienia.