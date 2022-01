Gdańsk: ECS uczci 3. rocznicę zabójstwa Pawła Adamowicza

Instalacje artystyczne, iluminacja na fasadzie budynku, warsztaty z komunikacji, spotkanie „Wieczór dla przyjaciela” – to główne wydarzenia pod hasłem „Dobre słowo/słowo złe”, jakimi Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku uczci 3. rocznicę zabójstwa prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.

Wydarzenia rozpoczną się we wtorek i potrwają do niedzieli 16 stycznia.

"Dlaczego +Dobre słowo/słowo złe+? Słowa mają ogromną moc, dodają sił i podnoszą na duchu, ale i potrafią zabić. Trzeba o nich rozmawiać, bo w strefie prywatnej i publicznej to sfera bardzo nieuporządkowana. Złe słowo było jedną z przesłanek zabójstwa prezydenta Pawła Adamowicza" - powiedziała, cytowana w komunikacie prasowym zastępca dyrektora ECS Magdalena Mistat.

W Europejskim Centrum Solidarności pokazane zostaną dwie instalacje artystyczne Magdaleny Peli.

Pierwsza pt. "Keloid" (keloidy to łagodne nowotwory tkanki, będące odpowiedzią na nieprawidłowy proces gojenia się ran) w kształcie koła o średnicy 80 cm, dedykowana złym słowom, będzie miała też formę dźwiękową.

"Obraz składa się z ręcznie wyszywanych przeze mnie słów - keloidów, które przekazało mi kilkadziesiąt osób z najbliższego otoczenia. Poprosiłam ich o podzielenie się najbardziej bolesnymi słowami, które usłyszeli w życiu. Słowami, które jak blizny nigdy nie znikną" - wyjaśniła, cytowana w komunikacie prasowym, gdańska artystka.

Słowa zawarte w instalacji wypowiadać będą aktorzy: Ignacy Białas, Magdalena Boć, Małgorzata Brajner i Jerzy Kiszkis.

W październiku 2019 r. w ogrodzie zimowym ECS stanęła skrzynka na dobre słowa. Z powodu wielkiej liczby kartek opróżniano ją kilkukrotnie, a w grudniu ostatecznie zdemontowano.

"Z zebranych słów artystka Magdalena Pela kończy w tej chwili tworzyć instalację w postaci stołu o średnicy trzech metrów. Na pleksi pomalowanym jednolitym kolorem ryje dobre słowa, oddając nawet charakter pisma ofiarodawców" - poinformowała rzecznik prasowy ECS Grażyna Pilarczyk.

Pela przyznała, że kartki ze skrzynki to dla niej wzruszająca lektura. "Np. +Jest pani wspaniałym inżynierem+, +Mamo, jestem w ciąży+, +Nikt nie zabierze ci talentu+, +Raz na jakiś czas nachodzi mnie taka myśl, że bardzo się cieszę, ze mam taką przyjaciółkę jak ty+. Słowa momentami na siebie nachodzą, plączą się, zamazują. Jednak sensem tej pracy nie jest ich czytelność. Chodzi o sam gest, ślad dobra, mnogość charakterów pisma, wielkość liter, temperament autorki, autora słów" - wyjaśniła artystka.

Od przyszłego wtorku do niedzieli w godzinach wieczornych na fasadzie ECS prezentowana będzie iluminacja prezentująca zdjęcia z czasów aktywności zawodowej Pawła Adamowicza, ale i dni żałoby, która nastała po jego śmierci.

ECS zorganizuje też warsztaty z komunikacji o tym, jak przy użyciu słów być lepszym dla siebie i dla innych oraz budować twórcze relacje bez przemocy. Zajęcia będą adresowane dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Zwieńczeniem, organizowanych przez ECS obchodów 3. rocznicy zabójstwa Pawła Adamowicza, będzie w przyszłą sobotę "Wieczór dla przyjaciela".

Spotkanie rozpocznie się od rozmowy z Magdaleną Pelą o instalacjach artystycznych, które wykonała. Rozmowę poprowadzi dziennikarka Hanna Łozowska. Następnie głos zabierze literaturoznawca, tłumacz i pisarz, prezes Fundacji Wisławy Szymborskiej Michał Rusinek. "Wieczór dla przyjaciela" zamknie performatywna akcja poetycka "Dobrosłów".

Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz 13 stycznia 2019 r. został ciężko raniony nożem przez Stefana W. podczas miejskiego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Samorządowiec w bardzo ciężkim stanie trafił do szpitala, gdzie zmarł następnego dnia. Pogrzeb odbył się 19 stycznia w bazylice Mariackiej. Urna z jego prochami spoczęła w kaplicy św. Marcina.

Adamowicz był prezydentem miasta od 1998 r., a w latach 1994-1998 był przewodniczącym Rady Miasta Gdańska. Miał 53 lata.

W grudniu ub. roku prokuratura skierowała do Sądu Okręgowego w Gdańsku akt oskarżenia przeciwko Stefanowi W. Oskarżono go o dokonanie zabójstwa w zamiarze bezpośrednim w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie, a także o popełnienie przestępstwa zmuszania innej osoby do określonego zachowania. Obu przestępstw oskarżony dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa, a w chwili ich popełnienia miał ograniczoną poczytalność - podała prokuratura. Stefanowi W. grozi nie mniej niż 12 lat, 25 lat lub dożywotnia kara więzienia. Wobec sprawcy, który w chwili popełniania czynu miał ograniczoną poczytalność, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary.