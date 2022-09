Gdańsk: EuroSkills, czyli igrzyska olimpijskie zawodów branżowych, odbędą się w przyszłym roku

Nie sposób przecenić znaczenia EuroSkills w popularyzacji szkolnictwa zawodowego – napisał minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek do uczestników konferencji prasowej zapowiadającej EuroSkills 2023. Rok przed międzynarodowym konkursem, zorganizowano spotkanie zapowiadające wydarzenie, które w przyszłym roku ma zgromadzić ponad 600 najlepszych zawodników z 31 państw.

Na terenie biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego w poniedziałek zorganizowano konferencję prasową zapowiadającą przyszłoroczny międzynarodowy konkurs EuroSkills 2023.

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek w liście do uczestników konferencji podkreślił, że jest zadowolony z tego, że gospodarzem kolejnych międzynarodowych zawodów umiejętności branżowych będzie Polska.

"Z serca dziękuję wszystkim osobom, które już zaangażowały się w organizację tego prestiżowego przedsięwzięcia" - podkreślił minister.

Dodał, że nie sposób przecenić znaczenia EuroSkills w popularyzacji szkolnictwa zawodowego.

"Igrzyska olimpijskie zawodów branżowych, gromadzące rokrocznie setki zawodników z kilkudziesięciu państw Europy, promują bowiem obszary działalności ludzkiej o ogromnym znaczeniu dla rozwoju światowej gospodarki" - wskazywał Czarnek.

EuroSkills to międzynarodowy konkurs, który odbył się już siedem razy. W przyszłym roku po raz pierwszy Polska będzie gospodarzem wydarzenia.

W zawodach EuroSkills startuje ok. 600 zawodników w wieku 18-25 lat, obecnych już na rynku pracy, ale też uczących się lub studiujących, zwłaszcza na kierunkach politechnicznych.

W zawodach EuroSkills rozgrywanych jest 50 dyscyplin: od tradycyjnych, jak: gotowanie, florystyka, fryzjerstwo, spawanie czy dekarstwo, po dyscypliny bardzo nowoczesne, jak: przemysł 4.0, cyberbezpieczeństwo, chmura obliczeniowa, robotyka mobilna, obsługa ciężkich maszyn czy obsługa techniczna sprzętu lotniczego.

Dyrektor Generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji dr Paweł Poszytek wskazywał na powody, dla których EuroSkills jest organizowany w Polsce.

"Próbujemy odczarować pewien mit, który krąży w naszym kraju, że edukacja zawodowa jest dla gorszych, którzy nie potrafią się edukacyjne odnaleźć, że to nie jest takie fajne. A jest wręcz odwrotnie, czego przykładem są uczestnicy poprzednich edycji" - tłumaczył Poszytek.

Wskazywał, że kolejny powodem jest zapotrzebowanie na fachowców, m.in. w tradycyjnych branżach, ale też w zawodach przyszłości takich, jak cyberbezpieczeństwo czy robotyka mobilna.

"Działamy na rzecz rozwijania kompetencji, wyposażania młodych ludzi w kompetencje" - tłumaczył. Jego zdaniem najważniejsze jest to, co młodzi ludzie mają w głowach, co wynoszą ze szkół, z uczelni.

"Bo oni swoimi kompetencjami zasilają gospodarkę" - podkreślał.

EuroSkills 2023 odbędą się w Gdańsku we wrześniu przyszłego roku na terenie Centrum Wystawienniczo-Kongresowego AMBEREXPO.

Wiceprezydent Gdańska Piotr Kryszewski podkreślał, że organizacja tej imprezy w Gdańsku jest ogromnym wyróżnieniem.

"Jako miasto mamy spore doświadczenie w organizowaniu imprez i wydarzeń o randze europejskiej. EuroSkills 2023 będzie największym wydarzeniem w branży zawodowej w historii Polski" - podkreślił wiceprezydent.

Dodał, że jest to duże wyzwanie, ale również okazja, aby promować miasto i region.

"Jest to także świetna okazja do tego, żeby wymieniać się doświadczeniami i prezentować dobre praktyki" - zauważył Kryszewski.

W przyszłorocznym wydarzeniu weźmie udział około 600 zawodników i 500 ekspertów z 31 państw, na arenach konkursowych o łącznej powierzchni 60 tys. metrów kwadratowych. Organizatorzy szacują, że EuroSkills 2023 zgromadzi ponad 100 tys. widzów z Polski i z zagranicy.

Głównymi celami przyświecającymi od ponad 70 lat idei WorldSkills jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych, wymiana dobrych praktyk i tworzenie wizerunku szkolnictwa branżowego. Zawodom towarzyszą rozmaite pokazy, występy i konferencje, a na miejsce zjeżdżają się przedstawiciele czołowych firm z całego świata, aby szukać pracowników i menedżerów.

Polscy zawodnicy brali udział w dwóch poprzednich edycjach EuroSkills w Budapeszcie (2018) i w Grazu (2021), zdobywając łącznie trzy medale w konkurencjach gotowanie, florystyka i spawanie.

8. edycja EuroSkills, pierwotnie miała odbyć się we wrześniu 2023 r. w Sankt Petersburgu w Rosji. Jednak decyzją Stowarzyszenia WorldSkills Europe, które wykluczyło Rosję z uczestnictwa w programie WorldSkills, została przeniesiona do Polski.

O możliwość zorganizowania u siebie branżowej olimpiady konkurowały Polska, Niemcy i Luksemburg. Stowarzyszenie WorldSkills Europe, po wewnętrznych negocjacjach i przejściu skomplikowanych procedur, ostatecznie wybrało polską ofertę.