Gdańsk : "Generał Zaruski" płynie do Bremy i edukuje

"Generał Zaruski", flagowa jednostka Gdańska, w sobotę, 7 maja br. wypłynie do Bremy. Rejsy tego najstarszego polskiego żaglowca są częścią Programu Edukacji Morskiej, którego tegoroczne założenia zaprezentowało w piątek miasto Gdańsk.

Jak poinformowali na pokładzie "Generała Zaruskiego" przedstawiciele Gdańska, w rozpoczętej III edycji programu, głównym celem edukacyjnym jest rozwijanie tożsamości lokalnej, popularyzacja morskiej tradycji i dziedzictwa Gdańska, rozwijanie kompetencji kluczowych i kształtowanie postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży.

"Nowością w naszym programie jest wyrównanie szans edukacyjnych. To jest nowy moduł dla dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych skierowany do przedszkoli czy szkół specjalnych. W tym roku chcemy przeprowadzić zajęcia dla ponad 4 tys. osób. To bardzo duża grupa młodzieży" - powiedział realizator Programu Edukacji Morskiej w Gdańsku Michał Rychlicki.

W programie uczestniczy STS "Generał Zaruski", flagowa jednostka Gdańska. Odbędą się na niej rejsy jednodniowe dla uczniów z niepełnosprawnością i rejs 2-dniowy dla młodzieży z Gdańskiego Klubu Edukacji Morskiej.

W sobotę, 7 maja "Generał Zaruski" wypłynie w rejs do Bremy. Już dziś zaokrętowana została załoga, składająca się z 25 młodych osób, która przejdzie jednodniowe szkolenie przygotowawcze na jednostce. Na zaproszenie władz Bremy, partnerskiego miasta Gdańska, uczestnicy rejsu pożeglują na obchody 400-lecia portu w Vegesack.

"Rejs potrwa 9 dni, przepłyniemy niemal cały Bałtyk, po drodze gdański żaglowiec przeprawi się Kanałem Kilońskim, by dopłynąć do Morza Północnego. U celu podróży, w Bremie, uczestnicy wezmą udział w uroczystościach i żeglarskim zlocie. Na miejscu będziemy także świadkami nadania jednej z ulic imienia Pawła Adamowicza. Jest to dla nas także bardzo istotny element rejsu" - powiedział Jerzy Jaszczuk, kapitan "Generała Zaruskiego".

Żaglowiec zbudowany w 1939 roku w Szwecji z inicjatywy generała Mariusza Zaruskiego, trafił do Polski dopiero po wojnie. To jedyny w Polsce i jeden z nielicznych w Europie tradycyjnych, drewnianych żaglowców. Miasto Gdańsk wyremontowało go w 2012 roku. "Generał Zaruski" jest kluczowym elementem Programu Edukacji Morskiej.