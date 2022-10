Gdańsk: Giacomo Filibeck: Putin korzysta z narzędzi jakimi są energia i energetyka

Putin jest nie tylko brutalnym okupantem kraju, ale tworzy czynnik destabilizacyjne i korzysta z narzędzi jakimi są energetyka i energia - powiedział w sobotę w Gdańsku zastępca Sekretarza Generalnego PES Giacomo Filibeck podczas w konferencji "Jedna Europa wspólna Enegia" organizowanej przez Lewicę.

Filibeck podkreślił, że w czerwcu Partia Europejskich Socjalistów odwiedziła uchodźców z Ukrainy. "Spotkaliśmy się z uchodźcami i Polakami, którzy organizowali i udzielali schronienia milionom osób, które uciekały ze strefy wojennej" - zaznaczył.

Wskazał, że w imieniu całej Unii Europejskiej "musimy docenić Polki i Polaków za solidarność wobec Ukraińców". Filibeck stwierdził, że wojna w Ukrainie przejdzie do historii. Zauważył również, że "Putin jest nie tylko brutalnym okupantem kraju, ale tworzy czynnik destabilizacyjne i korzysta z narzędzi jakimi są energetyka i energia" - stwierdził polityk.

Dodał, że politycy muszą zainterweniować w ramach wspólnego rozwiązania europejskiego, aby "obywatele mogli spoglądać w przyszłość bez koszmaru, że rachunki za energię będą wyższe dwu-, trzykrotnie" - podkreślił.

Zdaniem Filibecka "musimy opracować nowe rozwiązania dla dzisiejszego problemu, ale jednocześnie nie możemy stracić z oczu celu jakim jest transformacja Unii Europejskiej do tego, aby stworzyć zieloną planetę".

Zastępca Sekretarza Generalnego PES w swoim wystąpieniu w Gdańsku podkreślił, że jako "socjaldemokraci muszą uzgodnić przejście z obecnego modelu zużywania i dostarczania energii na bardzie zielone źródła". "Jedna Europa wspólna Europa - to przesłanie, to hasło musi dziś z Gdańska popłynąć do całej Europy" - dodał.

W gdańskiej konferencji "Jedna Europa wspólna energia" uczestniczą również liderzy Lewicy: Robert Biedroń, Włodzimierz Czarzasty oraz Adrian Zandberg.

W programie są dwa panele dyskusyjne z udziałem polityków i ekspertów. Pierwszy z nich został zatytułowany "Jedność: Jedna polityka energetyczna. Teraz! Wspólna odpowiedź Europy na inwazję Rosji na Ukrainę. Drugi panel dotyczy "Zrównoważonej i bezpiecznej przyszłości energetycznej dla Europy. Polityka UE do 2030 roku".