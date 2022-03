Gdańsk: Instytucje kultury z ofertą dla obywateli Ukrainy

Gdańskie instytucje kultury organizują m.in. świetlice, w których - pod okiem dwujęzycznych opiekunów - dzieci mogą wziąć udział w zajęciach plastycznych, literackich i artystycznych. Niektóre oferują darmowy wstęp na wystawy i wydarzenia. Oferta została opisana w specjalnym przewodniku.

"Są to inicjatywy, które pomimo trudnych realiów dają możliwość integracji, wytchnienia i przyjemnego spędzenia czasu" - powiedziała PAP Marta Formella z Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Na stronie Instytutu Kultury Miejskiej znajduje się zakładka, w której można znaleźć wszystkie praktyczne informacje. Powstały także ulotki w dwóch językach - polskim i ukraińskim, w których przedstawiona jest oferta zajęć i zasady uczestnictwa. Swoją ofertę przygotowało także Europejskie Centrum Solidarności. Instytucja zaprasza do Wydziału Zabaw i na wystawę stałą, którą można zwiedzić z audio przewodnikiem w języku ukraińskim. Prowadzone są także warsztaty i webinary.

Nieodpłatny wstęp do oddziałów Muzeum Gdańska oraz cykl zajęć stacjonarnych i online dla dzieci i młodzieży szkolnej z Ukrainy to propozycje kompleksowego wsparcia w związku z działaniami wojennymi za naszą wschodnią granicą. Ukraińskie rodziny zaproszone są do bezpiecznych i przyjaznych miejsc, gdzie dobrze i twórczo można spędzić wolny czas. Wiele zajęć jest zaplanowanych tak, aby rodzice mogli pozostawić dzieci pod opieką animatorów posługujących się językiem ukraińskim. Udział w zajęciach jest nieodpłatny.

Uchodźcy z Ukrainy opiekę nad dziećmi (w różnym wieku) mogą znaleźć m.in. w: Gdańskim Teatrze Szekspirowskim, Gdańskiej Galerii Miejskiej, Centrum Sztuki Współczesnej, Instytucie Kultury Miejskiej, Gdańskim Archipelagu Kultury, Miejskim Teatrze Miniatura, Europejskim Centrum Solidarności, Cappella Gedanesis oraz Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej. Szczegółowe informacje są dostępne na stronach internetowych poszczególnych instytucji.