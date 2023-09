Gdańsk: Jarosław Sellin odwoła się od wyroku sądu w procesie wyborczym

Wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin zapowiada odwołanie od decyzji Sądu Okręgowego w Gdańsku w procesie wyborczym w sprawie sporu dotyczącego zdjęcia posłanki Agnieszki Pomaskiej (KO) stojącej obok samochodu z wulgarnym napisem.

Wiceminister Jarosław Sellin podkreślił w rozmowie z PAP, że postanowienie dotyczy sądu pierwszej instancji.

"Ja się oczywiście od tego postanowienia odwołam. Mój pełnomocnik czeka na uzasadnienie tego postanowienia. Jeśli tylko je otrzyma to zgłosi się do sądu apelacyjnego i poczekamy na werdykt sądu apelacyjnego. To dzisiejsze postanowienie nie jest jeszcze prawomocne. Będę komentował postanowienie prawomocne" - powiedział wiceminister Sellin.

W piątek w Sądzie Okręgowym w Gdańsku zapadł nieprawomocny wyrok w procesie wyborczym przeciwko wiceministrowi Sellinowi wytoczony przez posłankę Agnieszkę Pomaską.

W sobotę wieczorem Sellin opublikował wpis, na którym widać jak Agnieszka Pomaska rozdaje ulotki na drodze przy wjeździe do Kolbud koło Gdańska. Napis na jednym z samochodów, do którego podeszła posłanka opozycji, oburzył polityka PiS. Na tylnej szybie widać hasło: "Głosowałeś na PiS? To w***! Żebym cię tu k*** więcej nie widział!".

Wiceminister na Twitterze napisał: "Z miłością do... Jedynka Platformy Obywatelskiej Agnieszka Pomaska i jej zwolennicy w akcji. Tacy ludzie chcą rządzić Polską. Chyba sprezentuję jej kodeks ruchu drogowego. Bo na wychowanie już za późno".

"Złapana wczoraj na gorącym uczynku, dwulicowa twarz Patologii Obywatelskiej Agnieszka @pomaska zamiast przeprosić i potępić hejt, wije się i odwraca kota ogonem. A jeszcze niedawno sprzeciwiała się mowie nienawiści. Tyle warte są ich słowa... Potwarz=Pomaska" - dodał w kolejnym wpisie.

Posłanka złożyła pozew w trybie wyborczym przeciwko wiceministrowi Sellinowi do Sądu Okręgowego w Gdańsku.

Rzecznik Sądu Okręgowego w Gdańsku ds. cywilnych sędzia Łukasz Zioła przekazał PAP, że sąd niemal w całości przychylił się do wniosku skierowanego przez posłankę.

Sąd zakazał uczestnikowi Jarosławowi Sellinowi rozpowszechniania nieprawdziwych informacji o "dwulicowej Patologii Obywatelskiej Agnieszka@pomaska, Potwarz=Pomaska."

Nakazał wiceministrowi opublikowanie na swój koszt w terminie 48 godzin od uprawomocnienia się orzeczenia na portalu "X" (dawnej Twitter) przeprosin: "Przepraszam panią Agnieszkę Pomaską za użycie słów "dwulicowa twarz Patologii Obywatelskiej Agnieszka@pomaska oraz Potwarz=Pomaska". Ponadto nakazał Jarosławowi Sellinowi wpłacenia kwoty 1,5 tys. zł na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w terminie 7 dni od uprawomocnienia się postanowienia.