Gdańsk: Kierowca oskarżony po śmiertelnym wypadku k. Człuchowa

Aktem oskarżenia prokuratura zakończyła śledztwo w sprawie wypadku drogowego, w wyniku którego śmierć poniosła jedna osoba, a trzy odniosły obrażenia ciała. Do zdarzenia doszło w lutym roku w miejscowości Rychnowy.

Rzeczniczka Prasowa Prokuratury Okręgowej w Gdańsku w Gdańsku Grażyna Wawryniuk poinformowała, że prokuratura skierowała w tej sprawie akt oskarżenia do sądu w Człuchowie.

"Kierujący samochodem marki Opel jadąc w kierunku Człuchowa, na prostym odcinku drogi uderzył w tył jadącego przed nim samochodu marki Hyundai Tucson. W wyniku uderzenia kierujący tym samochodem wjechał na przeciwny pas ruchu i zderzył się czołowo z jadącym z naprzeciwka skodą octavią" - dodała Wawryniuk.

W wyniku zderzenia śmierć poniosła pasażerka podróżująca skodą, a kierujący nim z mężczyzna doznał obrażeń ciała na czas powyżej 7 dni. Obrażeń ciała na czas powyżej 7 dni doznały również dwie osoby, podróżujące hyundaiem.

Z opinii biegłego z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych wynika, że bezpośrednią przyczyną wypadku było nieprawidłowe zachowanie kierującego samochodem marki Opel. Zbliżając się do poprzedzającego go pojazdu nie zachował należytej ostrożności. Poruszał się z prędkością przekraczającą dozwoloną w tym miejscu, nie zachowując bezpiecznej odległości od poprzedzającego go podjazdu. Biegły nie stwierdził nieprawidłowości w technice i taktyce jazdy pozostałych uczestników zdarzenia.

Prokurator zarzucił 33-letniemu mężczyźnie nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym i spowodowanie wypadku, w następstwie którego śmierć poniosła jedna osoba, a trzy odniosły obrażenia ciała.

Przesłuchany w charakterze podejrzanego mężczyzna przyznał się do popełnienia zarzuconego mu przestępstwa i złożył wyjaśnienia zgodne z dokonanymi ustaleniami.