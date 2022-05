Gdańsk: Kolejni świadkowie zeznają w sprawie zabójstwa Pawła Adamowicza

Czterech świadków zamierza przesłuchać w czwartek Sąd Okręgowy w Gdańsku w sprawie zabójstwa Pawła Adamowicza. Przed sądem rozpoczęła się szósta rozprawa, z kilkunastu zaplanowanych.

W Sądzie Okręgowym w Gdańsku w czwartek rozpoczęła się szósta rozprawa w sprawie zabójstwa Pawła Adamowicza. Oskarżony Stefan W. został doprowadzony z pobliskiego aresztu śledczego do największej sali sądu. Jest pilnowany przez dwóch funkcjonariuszy, ma założone kajdanki na ręce i nogi.

Sędzia Sądu Okręgowego Aleksandra Kaczmarek poinformowała, że stan zdrowia Stefana W. pozwala na jego uczestnictwo w rozprawie.

Prokuratura oskarża Stefana W. o dokonanie zabójstwa w zamiarze bezpośrednim w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie, a także o popełnienie przestępstwa zmuszania innej osoby do określonego zachowania. Obu przestępstw oskarżony miał dopuścić się w warunkach powrotu do przestępstwa. Stefanowi W. grozi od 12 lat do dożywotniej kary więzienia.

W opinii biegłych, gdy Stefan W. 13 stycznia 2019 r. wszedł na scenę WOŚP i zaatakował nożem Pawła Adamowicza miał ograniczoną poczytalność. Może to wpłynąć na wysokość kary więzienia. Sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary.