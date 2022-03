Gdańsk: Kolejny tir z pomocą dla Ukrainy

Drugi tir z pomocą dla Ukrainy wyruszył w drogę. Na 32 paletach zgromadzono dary ofiarowane przez osoby prywatne, firmy, aktywistów i organizacje pozarządowe. Pomoc trafi do miejscowości Równe.

Jak poinformowała PAP w poniedziałek Izabela Kozicka-Prus z Urzędu Miejskiego w Gdańsku, dzięki pomocy mieszkańców udało się przygotować do transportu drugiego tira, który wyjechał o godzinie 16. do Lublina; następnie do Łucka by docelowo wesprzeć miejscowość Równe. Transport to m.in. ponad 3,5 tysiące artykułów higieny osobistej, koce, śpiwory, latarki (w tym czołówki), śpiwory, karimaty, baterie, powerbanki, ręczniki i koce termiczne, odzież militarna. Transport jest organizowany bezkosztowo, dzięki zaangażowaniu firmy InPost. Dary powinny być na miejscu we wtorek wieczorem.

Wciąż na stadionie w magazynie potrzebne są dary pierwszego użytku, które przeznaczone są dla gdańskich punktów recepcyjnych. Zbierane są tylko nowe rzeczy.