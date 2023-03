Gdańsk: Koniec remontu oddziału kardiologicznego w szpitalu na Zaspie

We wtorek, po trwającej dwa lata modernizacji, otwarto Oddział Kardiologii w Szpitalu św. Wojciecha w Gdańsku. W ramach prac powstały m.in. małe sale z łazienkami, sala intensywnego nadzoru i pozabiegowa. Zakupiono też specjalistyczny sprzęt medyczny.

Wyremontowany oddział kardiologiczny znajduje się w dwóch skrzydłach III piętra budynku A Szpitala św. Wojciecha przy al. Jana Pawła II na gdańskiej Zaspie.

Po trwającej dwa lata modernizacji oddział składa się z 10 dwułóżkowych sal z łazienkami, dwóch sześcioosobowych sal intensywnego nadzoru kardiologicznego oraz jednej czteroosobowej sali pozabiegowej. Łącznie to 36 łóżek, o sześć więcej niż przed remontem.

"Dzięki modernizacji powstał ośrodek o wysokim standardzie, bez barier architektonicznych, z małymi salami chorych i salą intensywnego nadzoru kardiologicznego" - mówił, obecny na otwarciu, marszałek woj. pomorskiego Mieczysław Struk.

Jego zdaniem przeprowadzone prace usprawnią opiekę nad chorymi hospitalizowanymi na gdańskiej Zaspie. "Zastosowanie nowoczesnych technologii skróci się czas trwania zabiegu i oczekiwania na niego. Wzrośnie też liczba operacji. Tym samym poprawią się warunki diagnostyki i leczenia pacjentów" - ocenił marszałek.

W południowym skrzydle oddziału powstały m.in.: gabinet diagnostyczno-zabiegowy, lekarski i pielęgniarski oraz magazyn. W północnej części kardiologii na potrzeby Pracowni kardiologii inwazyjnej wydzielono Pracownię hemodynamiki, Pracownię elektrofizjografii, Pracownię elektroterapii, punkt pielęgniarski, dwa magazyny i pomieszczenia techniczne.

Wicemarszałek woj. pomorskiego Agnieszka Kapała-Sokalska zaznaczyła, że jest to jedna z ważniejszych inwestycji na oddziale kardiologii w Szpitalu Św. Wojciecha od około 30 lat. "Gruntowna modernizacja tego oddziału wraz z zakupem sprzętu kosztowała prawie 21 mln zł, w tym 19,2 mln zł przekazał samorząd województwa pomorskiego i miasto Gdańsk, a spółka Copernicus dołożyła prawie 1,4 mln zł" - wyliczyła.

W ramach uzyskanych środków wymieniono aparaturę niezbędną do diagnostyki i leczenia. Zakupiono m.in. dwa angiografy, kolumny medyczne, systemy telemetryczne do kardiomonitorów, system obrazowania naczyń OCT oraz aparaty EKG. To urządzenia stosowane w kardiologii do zabiegów inwazyjnych jak na przykład: koronaroplastyka, ablacja zaburzeń rytmu serca czy wszczepienie stymulatorów.