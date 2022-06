Gdańsk: Koniec roku szkolnego dla 80 tys. uczniów i przedszkolaków

80 tys. uczniów i przedszkolaków z Gdańska rozpoczęło wakacje. W piątek w VIII LO w Gdańsku odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego z udziałem prezydent miasta Aleksandry Dulkiewicz.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego odbyło się w piątek w VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Gdańsku. Wzięła w nim udział prezydent miasta Aleksandra Dulkiewicz, która zwracając się do uczniów, podkreśliła, że mijający rok szkolny był trudny i niósł ze sobą ogrom wyzwań, z którymi borykali się nie tylko nauczyciele, ale całe społeczności szkolne, w tym także uczniowie.

"Dziękujemy za ich otwartość i wsparcie, chociażby w ostatnich miesiącach, gdy w naszych gdańskich placówkach przyjęliśmy niemal 3500 dzieci uciekających przed tragedią wojny w Ukrainie" - powiedziała do zebranych prezydent.

Gdański magistrat przygotował zestawienie, z którego wynika m.in. że w tym roku szkolnym do egzaminu ósmoklasisty przystąpiło ponad 4,8 tys. uczniów, a egzamin maturalny pisało ponad 3,5 tys. licealistów.

W trakcie uroczystego zakończenia roku szkolnego prezydent Gdańska podziękowała nauczycielom i dyrekcji szkoły za ich otwartość i elastyczność w prowadzeniu szkoły "w sposób zrównoważony w niepewnych czasach". Zwracają się do uczniów, życzyła im udanych wakacji.

"Niech będą czasem samorozwoju, odpoczynku, czasem spędzonym z bliskimi i przyjaciółmi" - podkreśliła Dulkiewicz.

Rok szkolny zakończyło ok. 80 tys. uczniów i przedszkolaków. 60 tys. z nich uczęszcza do placówek samorządowych, pozostali do placówek zarządzanych przez inne podmioty, jak fundacje czy stowarzyszenia.