Gdańsk: Ks. infułat Stanisław Bogdanowicz patronem skweru w Śródmieściu

Zmarły w 2017 roku . ks. infułat Stanisław Bogdanowicz, były proboszcz Bazyliki Mariackiej, Honorowy Obywatel Gdańska oraz autor m.in. publikacji historycznych został patronem skweru w Gdańsku. W sobotę w Śródmieściu uroczyście odsłonięto tablicę z nazwą skweru.

O wydarzeniu poinformowało w sobotę w komunikacie biuro prasowe gdańskiego magistratu. Podano, że w uroczystości udział wzięła m.in. prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz, radni, mieszkańcy oraz brat zmarłego księdza Bogdanowicza i biskup pomocniczy archidiecezji gdańskiej ks. Piotr Przyborek.

"Ksiądz infułat nie tylko dbał o kościół, ale również o ludzi, którzy do tego kościoła przychodzili pomodlić się, ale też dla tych co chcieli bazylikę zobaczyć i podziwiać. Zawsze był. Był wtedy, kiedy były różne, ważne uroczystości, ale był też wtedy, kiedy go potrzebowaliśmy" - wspominał, cytowany w komunikacie, ks. biskup Przyborek.

Z wnioskiem o nadanie nazwy skwerowi wystąpił do Rady Miasta Gdańska Klub Radnych Wszystko dla Gdańska. Uchwała została podjęta jednogłośnie podczas sesji Rady Miasta Gdańska w lutym. Skwer imienia ks. infułata Stanisława Bogdanowicza znajduje się w ścisłym centrum miasta. Miedzy ulicami Św. Ducha, Latarniową, Szeroką i Targiem Drzewnym. Lokalizacja ustalona została w porozumieniu z rodziną ks. Bogdanowicza.

"Pragnę podziękować wszystkim państwu, tak jakby to uczynił mój świętej pamięci brat: Bóg zapłać, żeście upamiętnili mnie, prostego pracownika winnicy pańskiej nazwaniem moim imieniem skweru w ukochanym mieście Gdańsku" - mówił w trakcie uroczystości brat infułata, Antoni Bogdanowicz.

Prezydent Dulkiewicz oceniła, że ks. infułat w pełni utożsamiał się z gdańską maksymę "Nec temere nec timide", czyli bez strachu, ale z rozwagą. "Pomagał przygotować ucieczkę z sądu marynarki wojennej, ukrywał między innymi Bogdana Borusewicza, ale także w wielu innych, w czasach, gdy groziły za to poważne konsekwencje. Umiał też odnaleźć się we współczesnych czasach, kiedy upadł komunizm. Znalazł swoje miejsce i wtedy właśnie zajął się odzyskiwaniem zaginionych dzieł i ich powrotem do Bazyliki Mariackiej" - przypominała.

Stanisław Bogdanowicz urodził się 6 listopada 1939 r. w Żwiryni na Ziemi Wileńskiej. W 1963 r. ukończył Gdańskie Seminarium Duchowne, cztery lata później - pedagogikę pastoralną na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W latach 1968-75 był referentem w Kurii Biskupiej w Gdańsku i rektorem kościoła św. Andrzeja Boboli w Sopocie. W latach 1979-2014 był proboszczem Kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Gdańsku.

W komunikacie podano, że trwałym świadectwem zasług ks. Infułata dla kultury są odzyskane, dzięki jego staraniom, zabytki sztuki sakralnej zdobiące dziś wnętrze Bazyliki Mariackiej.

Pozostawił po sobie zbiór 60 publikacji i ponad 300 artykułów popularyzujących dzieje Gdańska i historii gdańskiego kościoła, które upowszechniły wiedzę o grodzie nad Motławą. Ks. Infułat Stanisław Bogdanowicz był człowiekiem zasłużonym również dla przemian demokratycznych w Polsce, a szczególnie dla kształtowania etosu wolnościowego w Gdańsku. Wspierał działaczy opozycji i osoby represjonowane przez reżim komunistyczny. W historię naszego miasta wpisały się odprawiane przez niego msze w intencji ojczyzny oraz manifestacje patriotyczne, które wyruszały z Bazyliki Mariackiej.

Ks. Bogdanowicz był także autorem kilkudziesięciu książek o historii oraz architekturze i dziejach gdańskich kościołów, m.in. monografii "Kościół Gdański pod rządami komunizmu 1945-1984", artykułów w prasie katolickiej. Ksiądz Bogdanowicz - jako Stan Bogdan - napisał też bajki dla dzieci, m.in. "O małym Kostku i herbie Ferberów" i "Baśnie gdańskie".

Jego zasługi zostały docenione w 2001 r., kiedy to za całokształt dokonań związanych z popularyzacją dziejów Gdańska i podejmowanych działań na rzecz gdańskich zabytków, został wyróżniony Medalem Św. Wojciecha. Rada Miasta Gdańska w 2004 r. nadała mu tytuł Honorowego Obywatela Miasta Gdańska. W 2005 r otrzymał srebrny medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis". Za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce oraz za osiągnięcia w pracy zawodowej i społecznej w 2008 r. został odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. W 2017 roku pośmiertnie został odznaczony przez prezydenta RP Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności na rzecz kościoła katolickiego w Polsce oraz zachowania dziedzictwa narodowego, za pracę duszpasterską i społeczną wśród środowisk kombatanckich.

Zmarł 20 października 2017 roku. Jest pochowany w Krypcie Kapłanów Archidiecezji Gdańskiej w kościele NMP.