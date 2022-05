Gdańsk: Losowanie nagród w gdańskiej loterii PIT

W poniedziałek odbędzie się losowanie nagród w konkursie "PIT w Gdańsku. Się opłaca!". Losowanie nagród będzie można oglądać o godz. 14. na portalu gdansk.pl - poinformował gdański magistrat.

Marta Formella z Urzędu Miejski w Gdańsku poinformowała, że to już szósta edycja akcji, której celem jest zachęcenie mieszkańców do rozliczania podatków w Gdańsku. Do 4 maja osoby rozliczające PIT w Gdańsku mogły zarejestrować się w konkursie "PIT w Gdańsku! Się opłaca". "Po zatwierdzeniu prawidłowo wypełnionego zgłoszenia system informatyczny wyświetlił na ekranie unikatowy kod rejestracyjny oraz datę i godzinę rejestracji. Dodatkowo do uczestników, którzy prawidłowo wypełnili zgłoszenie, na numer podany przy rejestracji, SMS-em został wysłany unikatowy kod. Każdy uczestnik loterii był zobowiązany zachować kod, który otrzymał w wiadomości SMS" - dodała Formella.

W tegorocznej edycji można wygrać Peugeota E-208 Active o napędzie elektrycznym, smartfony Motorola G100 oraz rowery trekkingowe. Gdański magistrat zachęca do obejrzenia transmisji z losowanie nagród, które odbędzie się w poniedziałek w studiu gdansk.pl.

"Kampania +PIT w Gdańsku. Się opłaca!+ cieszy się od lat dużym powodzeniem wśród wszystkich, którzy decydują się na rozliczenie w Gdańsku. Z jednej strony to znakomita, pełna emocji zabawa, a z drugiej ważne wsparcie dla gdańskiego budżetu. Środki z podatku PIT Miasto Gdańsk przeznacza bowiem m.in. na budowę nowych dróg, żłobków, przedszkoli i szkół, edukację dzieci i młodzieży, poprawę jakości infrastruktury bezpieczeństwa, wsparcie instytucji kultury i sztuki oraz programów zdrowotnych i społecznych" - informuje gdański magistrat.