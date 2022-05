Gdańsk: Miasto przygotowało atrakcje z okazji święta Konstytucji 3 Maja

Z okazji święta Konstytucji 3 Maja w Gdańsku zabrzmią dzwony, będzie można wysłuchać carillonowego koncertu, obejrzeć historyczną zmianę warty pod wieżą więzienną i inscenizację przysięgi mieszczan gdańskich na wierność królowi I Rzeczpospolitej, która odbędzie pod Dworem Artusa.

Marta Formella z Urzędu Miejskiego w Gdańsku poinformowała PAP, że gdańscy samorządowcy uczczą 231. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, o godz. 10. składając kwiaty pod pomnikiem króla Jana III Sobieskiego na Targu Drzewnym. "Uchwalenie Konstytucji Rzeczypospolitej uczci w Gdańsku dźwięk dzwonów z wieży kościoła na Starym Mieście. We wtorek o godzinie 11.45 Konfraternia Dzwonników kościoła św. Katarzyny przez 15 minut wprowadzi ręcznie w ruch serca dzwonów, które towarzyszą gdańszczankom i gdańszczanom w najważniejszych momentach życia miasta i kraju" - dodała Formella.

Jednym z nich będzie "Pokój i Pojednanie". To drugi pod względem wielkości instrument z zespołu carillonów kościoła św. Katarzyny. Ten ważący 2,4 tony dzwon, którego łacińska nazwa brzmi Pax et Reconcilatio, został osobiście poświęcony przez papieża Jana Pawła II w 1987 roku.

Z wieży kościoła św. Katarzyny świętowanie dźwiękiem dzwonów przeniesie się do Ratusza Głównego Miasta. Tam godzinie 13. będzie można wysłuchać koncertu carillonów i trąbek. Monika Kaźmierczak, carillonistka miejska, wraz z Pawłem Huliszem i Emilem Miszkiem, trębaczami z zespołu Tubicinatores Gedanenses wykonają utwory polskie i patriotyczne. polskich kompozytorów, takich jak Fryderyk Chopin, Stanisław Moniuszko. Koncertu będzie można wysłuchać na żywo i online.

W Gdańsku odbędzie się też historyczna zmiana warty w wykonaniu Stowarzyszenia Garnizon Gdańsk, która rozpocznie się o godz. 15. pomiędzy Wieżą Więzienną a Złotą Bramą. "Będzie to okazja do zobaczenia, jak wyglądała wojskowa musztra w XVIII wieku, jakie mundury nosili kiedyś żołnierze i z jakiej broni strzelali. W wydarzeniu wezmą także rekonstruktorzy w strojach z epoki, którzy opowiedzą o szczegółach dawnego ubioru" - tłumaczy gdańska urzędniczka.

Następnie zaplanowano przemarsz ul. Długą pod Dwór Artusa, gdzie na godz. 15.30 na zaplanowano inscenizację przysięgi mieszczan gdańskich na wierność królowi I Rzeczpospolitej. Tam rekonstruktorzy w strojach z epoki złożą przysięgę na podstawie oryginalnego tekstu, którego tradycja sięga drugiej połowy XVII wieku. W XVII i XVIII wieku, by zostać obywatelem Gdańska, z czym wiązały się większe przywileje, należało złożyć przysięgę na wierność królowi i Rzeczypospolitej. Inną przysięgę składali mieszczanie, którzy mieszkali już w Gdańsku, a inną osoby, które dopiero do miasta przyjechały. W nawiązaniu do gdańskiej tradycji słowa przysięgi powtórzą także zgromadzeni na wydarzeniu goście.

Na zakończenie inscenizacji przygotowano także pokaz historycznej mody oraz wspólne zdjęcie.