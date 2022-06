Gdańsk: Miasto zawiesza działanie drugiego punktu informacyjnego dla uchodźców

Miasto w czwartek zawiesi punkt informacyjny dla uchodźców działający w "Krewetce" przy ul. Karmelickiej w Gdańsku. Urzędnicy tłumaczą swoją decyzję zmniejszającą się liczbą uchodźców przybywających do miasta.

"W związku ze zmniejszającą się liczbą uchodźców, którzy przybywają do Gdańska, od czwartku, zawieszona będzie działalność drugiego punktu, który powstał w ramach akcji Gdańsk Pomaga Ukrainie" - poinformował w przesłanym w środę komunikacie inspektor referatu prasowego gdańskiego magistratu Patryk Rosiński.

Dodał, że w trakcie minionych trzech miesięcy przeszło przez to miejsce 10 tysięcy osób, które mogły liczyć na ciepły posiłek, kompleksowe wsparcie informacyjne oraz pierwszą pomoc medyczną.

Punkt informacyjno-wytchnieniowy w budynku dawnego kina Krewetka powstał jako drugi i był wsparciem dla punktu informacyjnego przy ul. Dolna Brama 8. Znajduje się on się vis-à-vis Dworca PKP Gdańsk Główny przy ul. Karmelickiej 1. Na miejscu - do czwartku - udzielana była informacja dotycząca możliwości pomocowych w Gdańsku, przydział zakwaterowania, opieka medyczna, pierwsze wsparcie psychologiczne, kącik dla dzieci oraz kawiarenka dla oczekujących.

Zastępca dyrektora Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień Radosław Nowak, który pełni również funkcję koordynatora punktu stwierdził cytowany w komunikacie, że były to trzy miesiące bardzo intensywnych działań i współpracy wielu ludzi z różnych środowisk, zarówno kulturowych, jak i urzędniczych. "To, co jest największą wartością, zarówno punktu przy ul. Karmelickiej 1, jak i punktu przy Dolnej Bramie 8 to fakt, że udało się zbudować bardzo sprawnie działający zespół ludzi z różnych środowisk, który był w stanie wspierając się nawzajem, skutecznie pomagać ludziom, którzy znaleźli się w tak dramatycznej sytuacji życiowej" - ocenił

Podkreślił, że wyjątkowe było również to, że pomoc nieśli obywatele z Ukrainy, którzy w poprzednich dniach byli w tym miejscu przyjmowani i uzyskali pomoc.

Obecnie zawieszone są oba punkty powstałe w ramach akcji Gdańsk Pomaga Ukrainie przy ul. Dolna Brama 8 (punkt został zawieszony pod koniec marca br.) oraz przy ul. Karmelickiej 1. Jak przekazali urzędnicy, zawieszenie drugiego punktu następuje po konsultacji z Pomorskim Urzędem Wojewódzkim, który przejmuje w całości zakres obsługi obywateli Ukrainy.

Punkt informacyjny dostępny jest na Dworcu PKP Gdańsk Główny, przy ul. Podwale Grodzkie 1, natomiast punkt recepcyjny przy ul. Za Murami 2/10 w Hostelu Dom Harcerza.