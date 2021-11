Gdańsk: Michał Derlatka otrzymał Nagrodę Teatralną miasta

Michał Derlatka, dyrektor Teatru Miniatura, otrzymał Nagrodę Teatralną Miasta Gdańska, a sześciu aktorów dostało Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury. W sobotę uhonorowano zespół artystyczny jednego z najstarszych teatrów lakowych w Polsce.

Jak poinformowała PAP Marta Formella z Urzędu Miejskiego w Gdańsku, nagrody wręczono w sobotę w siedzibie teatru. Wydarzenie odbyło się przed rozpoczęciem spektaklu "Akademia Pana Kleksa".

Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz mówiła podczas wręczenia nagród, że nie byłoby teatru bez publiczności, a widzów by nie było, gdyby nie teatr.

"Jak miła to sztuka najdobitniej widać wtedy, gdy na widowni siedzą dzieci. One nie wstydzą się śmiać w głos, płakać prawdziwymi łzami, krzyczeć w przestrachu czy cieszyć z wygranej bitwy ze smokiem" - powiedziała w teatrze prezydent Dulkiewicz. Podziękowała dramaturgom, reżyserom, scenografom, kompozytorom, aktorom, całej obsłudze technicznej.

Michał Derlatka, dyrektor Teatru Miniatura, otrzymał z rąk Aleksandry Dulkiewicz Nagrodę Teatralną Miasta Gdańska za rok 2020 za wysoką jakość artystyczną podjętych działań i reżyserię "Betonu".

Michał Derlatka jest reżyserem teatralnym, aktorem, lalkarzem, a od września 2019 roku dyrektorem naczelnym i artystycznym Teatru Miniatura. Pochodzi z Trójmiasta.

Ukończył wydziały: aktorski Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej we Wrocławiu, oraz reżyserii teatralnej PWST Kraków/Wrocław. Studiował też reżyserię i dramaturgię na Institut del Teatre w Hiszpanii. Specjalizuje się w przedstawieniach teatru formy i teatru młodego widza.

Spektakl "Beton", na podstawie powieści Moniki Milewskiej "Latawiec z betonu" jest punktem wyjścia do spojrzenia z szerszej perspektywy na historię lokalną Gdańska i Przymorza oraz refleksji, jak wpływa na nas miejsce zamieszkania.

Derlatka powiedział podczas gali, że "Beton" to fikcja sceniczna o inżynierze, twórcy gdańskiego falowca.

"Ten orędownik komunizmu, megaloman-donosiciel i oportunista odkrywa zadziwiającą właściwość własnego dzieła: falowiec zakrzywia czas, pozwalając na podróże w przyszłość. Tragizm losu inżyniera polega na tym, że niezależnie od wysiłków, które podejmuje, by wpłynąć na kształt przyszłości swojej i świata - nie jest on nigdy w stanie przewidzieć konsekwencji swoich działań, które często, mimo jego dobrych intencji, odnoszą skutek przeciwny do zamierzonego" - tłumaczył Derlatka.

Nagrodę Prezydenta Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury otrzymało także sześć aktorek i aktorów teatru: za całokształt pracy artystycznej - Magdalena Żulińska oraz Jakub Ehrlich; Agnieszka Grzegorzewska z okazji jubileuszu 20-lecia pracy artystycznej; z okazji jubileuszu 40-lecia pracy artystycznej - Jolanta Darewicz oraz Hanna Miśkiewicz i Jacek Gierczak z okazji jubileuszu 45-lecia pracy artystycznej.

Miejski Teatr Miniatura to jedyny publiczny teatr dla dzieci i młodzieży w Trójmieście. Co roku wystawia około 300 spektakli, które ogląda ponad 60 tysięcy widzów. W repertuarze teatru znajdują się m.in. "Bajki robotów", "Tajemnica kina", "Brzydkie kaczątko", "Akademia pana Kleksa, "Fahrenheit", "Siedmiu krasnoludków", "Kosmici", "Magiczne święta Malwiny".