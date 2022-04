Gdańsk: Mieszkańcy wspólnie odczytali Konstytucję RP

W 25. rocznicę uchwalenia Konstytucji RP przez Zgromadzenie Narodowe mieszkańcy Gdańska i prezydent miasta Aleksandra Dulkiewicz odczytali ustawę zasadniczą. Podczas wydarzenia rozdawano za darmo egzemplarze najważniejszego polskiego aktu prawnego.

W sobotę o godz. 15 na schodach przed Dworem Artusa w Gdańsku zebrało się ok. 40 osób, aby wysłuchać Konstytucji RP czytanej przez mieszkańców i prezydent Gdańska Aleksandrę Dulkiewicz. Zanim prezydent odczytała fragment preambuły podziękowała organizatorom wydarzenia - Komitetowi Obrony Demokracji.

"Dziękuje wszystkim obywatelom, którzy nie tylko dzisiaj, nie tylko w 25. rocznicę uchwalenia, przyjęcia przez Zgromadzenie Narodowe 2 kwietnia 1997 roku Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, ale przez ostatnie 7 lat stoicie na straży Konstytucji, wtedy, kiedy łamane są prawa, kiedy o konstytucję nie troszczą się ci, którzy powinni się o nią troszczyć. W preambule jest o tym również napisane" - powiedziała prezydent.

Aleksandra Dulkiewicz dodawała, że dzisiaj potrzebujemy debaty nad tym, co w tym dokumencie jest napisane. "Tylko, żeby ten namysł i dialog był prawdziwy wszystkie strony najlepiej okrągłego stołu powinny mieć otwartość i wolę do rozmowy i do trzymania ustaleń".

Prezydent Gdańska odniosła się również do wojny toczącej się w Ukrainie. "Dobitnie w czasie tej agresji rosyjskiej na Ukrainę widać jak państwo może zostać zniszczone, kiedy prawa człowieka nie są przestrzegane. Kiedy łamane jest niezawisłe i niezależne sądownictwo, bo tak się w Rosji Putina dzieje. Myślę, że my, aktywni obywatele, kiedy władzy nie wystarcza siły ducha, żeby stawać po stronie dokumentu, jakim jest konstytucja, musimy władzę wyręczać" - podsumowała.

Po wystąpieniu, prezydent Gdańska odczytała fragment preambuły Konstytucji RP, po niej kolejne akty odczytywali chętni zebrani przed Dworem Artusa.

Konstytucja RP, czyli ustawa zasadnicza uchwalona została 2 kwietnia 1997 roku przez Zgromadzenie Narodowe. Decyzja ta została następnie potwierdzona przez obywateli w ogólnonarodowym referendum 25 maja 1997 roku. Konstytucje RP ogłoszono w Dzienniku Ustaw: Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483, a weszła w życie 17 października 1997. Złożona jest z preambuły i 13 rozdziałów obejmujących 243 artykuły.