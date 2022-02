Gdańsk: Narodowe Muzeum Morskie podsumowało współpracę z dwiema placówkami z Kaliningradu

W Narodowym Muzeum Morskim (NMM) w Gdańsku podsumowano we wtorek 2,5-letni projekt realizowany z dwiema instytucjami z Kaliningradu (Rosja): Muzeum Światowego Oceanu oraz Bałtyckim Federalnym Uniwersytetem im. Immanuela Kanta.

Głównym celem polsko-rosyjskiego przedsięwzięcia były remonty i organizacja nowych wystaw na dwóch statkach: należącym do NMM rudowęglowcu "Sołdek" oraz statku "Vityaz", który jest w posiadaniu Muzeum Światowego Oceanu.

Projekt "2 statki - wspólne morze. Sołdek i Vityaz: dziedzictwo morskie Polski i Rosji" był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020. Jego wartość to niespełna 2,1 mln euro. Porozumienie w tej sprawie zostało podpisane w Gdańsku w październiku 2019 r.

Największym beneficjentem tego przedsięwzięcia - w 59 proc. - było Muzeum Światowego Oceanu, które dostało wsparcie w wysokości ponad 1,2 mln euro, Narodowe Muzeum Morskie otrzymało ponad 780 tys. euro (38 proc.), a Federalny Uniwersytet im. Immanuela Kanta - niecałe 65 tys. euro (3 proc.).

"Dziś niestety żyjemy w bardzo trudnych czasach. Po pierwsze to pandemia, a po drugie to bardzo napięte stosunki między Rosją a innymi krajami Europy. Mimo tego wszystkiego między muzeami trwają dobre i przyjacielskie relacje i nawet rozwijają się. Te działania są skierowane na rzecz zachowania naszego wspólnego dziedzictwa kulturowego" - powiedziała podczas zdalnego połączenia na konferencji w Gdańsku dyrektor Muzeum Oceanu Światowego w Kaliningradzie Svetlana Sivkova.

Wyjaśniła, że obecnie statek-muzeum "Vityaz" ma "nieoceniony wkład w badania oceanu światowego i jest jednym z najważniejszych statków, które zajmują się tego typu badaniami".

Zastępca dyrektora ds. merytorycznych NMM Marcin Westphal poinformował, że wystartowała specjalna kampania promocyjna pt. "Zakochaj się w Sołdku na wiosnę".

"Jest ona skierowana nie tylko do mieszkańców Pomorza, ale również do turystów z całej Polski. Nasze spoty reklamowe emitowane są na dworcu PKP Warszawa-Centralna, a w pociągach Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście pojawiły się plakaty promocyjne. +Sołdkowe+ banery widoczne są również w najpopularniejszych regionalnych portalach internetowych. A na muzealnym profilu Instagram oraz Facebook organizujemy konkursy, w których do wygrania są gadżety związane z +Sołdkiem+" - powiedział Westphal.

Statek-muzeum "Sołdek" to popularny obiekt wśród turystów. W miesiącach letnich jednostkę odwiedza średnio 50 tysięcy osób. Od początku funkcjonowania statku-muzeum, a więc od 1985 roku, na "Sołdka" weszło ponad milion turystów.

Rudowęglowiec "Sołdek" był pierwszym oddanym do eksploatacji po II wojnie światowej polskim statkiem pełnomorskim. Jednostka została zaprojektowana przez zespół polskich konstruktorów pod kierunkiem Henryka Giełdzika i zbudowana w Stoczni Gdańskiej. Stępkę pod statek położono 3 kwietnia 1948 roku. Jednostkę zwodowano 6 listopada 1948 r.

Decyzją ówczesnych władz jednostce nadano nazwisko przodującego stoczniowca - trasera Stanisława Sołdka. Matką chrzestną została jego żona Helena. Uroczyste podniesienie bandery miało miejsce 25 października 1949 r. w Szczecinie.

Jednostka ma długość 87 metrów i szerokość 12,3 m. Do budowy rudowęglowca zużyto łącznie 300 tysięcy nitów, ich ciężar wyniósł ok. 6 proc. ciężaru całego kadłuba.

"Sołdek" pływał do 2 stycznia 1981 r. W ciągu nieco ponad 31 lat eksploatacji statek odbył 1479 podróży morskich, w czasie których przewiózł ponad 3,5 mln ton ładunku i zawinął do ponad 60 portów. Na parowcu pracowało łącznie 40 kapitanów i setki marynarzy.

W 1985 r. eksploatowanego przez Polską Żeglugę Morską "Sołdka" przejęło Centralne Muzeum Morskie (dzisiejsze Narodowe Muzeum Morskie). Statek został zacumowany na Motławie, u nabrzeża wyspy Ołowianki, na której mieści się główna siedziba placówki.

"Sołdek" to unikatowy zabytek techniki okrętowej, jedyny rudowęglowiec z napędem parowym zachowany obecnie na świecie.