Gdańsk: Odpowiedzą za atak na kierowcę taksówki

Dwóch mężczyzn odpowie za agresywne zachowanie wobec kierowcy taksówki. Jak poinformowała w niedzielę KM Policji w Gdańsku, jeden ze sprawców znieważył pokrzywdzonego, groził mu i uderzył go ręką w twarz, natomiast drugi kierował wobec kierowcy groźby karalne.

Do zdarzenia doszło w sobotę po północy. Policjanci odebrali zgłoszenie, że na ul. Słowackiego kierujący taksówką podczas kursu został zaatakowany przez dwóch klientów. "Kiedy pokrzywdzony zwrócił jednemu z nich uwagę, że wsiada do auta z piwem, ten zaczął używać wobec niego wulgarnych słów, groził mu, a potem uderzył go ręką w twarz. Drugi z pasażerów również groził kierującemu. Pokrzywdzony użył wobec jednego z klientów gazu i zaczął wołać o pomoc" - relacjonuje oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku podinsp. Magdalena Ciska.

Jak podała oficer prasowa, funkcjonariusze przyjęli zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa i zabezpieczyli materiał filmowy ze zdarzenia, a także podjęli czynności zmierzające do zatrzymania sprawców.

"Dzięki zdobytym w tej sprawie informacjom dziś o godzinie 9.30 na terenie Pruszcza Gdańskiego kryminalni z komendy miejskiej zatrzymali 40-letniego mężczyznę. Drugi ze sprawców we współpracy funkcjonariuszy z komisariatu w Osowej z policjantami z Krakowa został zatrzymany w niedzielę przed godziną 10 na lotnisku Kraków-Balice, kiedy próbował odlecieć do Norwegii" - poinformowała.

"W uzgodnieniu z prokuratorem, który zapoznał się z materiałami sprawy, 40-latek odpowie za kierowanie gróźb karalnych, za uszkodzenie ciała i za przestępstwo znieważenia. Natomiast 43-latek z województwa małopolskiego odpowie za kierowanie gróźb karalnych" - dodała podinsp. Ciska.

Za kierowanie gróźb karalnych i za spowodowanie lekkiego uszczerbku na zdrowiu grozi do 2 lat więzienia. Za przestępstwo znieważenie grozi kara grzywny albo kara ograniczenia wolności.