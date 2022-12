Gdańsk: Odsłonięto replikę Krzyża Wolności i Solidarności

We wtorek, w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce, w Bazylice św. Brygidy w Gdańsku odsłonięto replikę Krzyża Wolności i Solidarności - odznaczenia dla działaczy opozycji wobec PRL-owskiej dyktatury komunistycznej za działalność na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności.

W uroczystej mszy świętej w trakcie której odsłonięto replikę Krzyża Wolności i Solidarności wzięli udział m.in. szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk, dyrektor oddziału IPN w Gdańsku dr Paweł Warot, przedstawiciele Stowarzyszenia "Godność", oraz samorządowcy. Liturgii przewodniczył metropolita gdański abp Tadeusz Wojda SAC.

Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk powiedział do zgromadzonych uczestników, że na ramionach Krzyża Wolności i Solidarności widnieją dwa słowa: "wolność i solidarność".

"Są to tez słowa, które definiują polskość. Bo polskość, to umiłowanie wolności. Bo polskość, to bycie solidarnym, to bycie ludźmi budującymi wspólnotę. Ludzi wolnych, dumnych, troszczących się o drugiego człowieka. Jest więc ta dzisiejsza uroczystość wydarzeniem ze wszech miar historycznym" - stwierdził.

"Niech ta uroczystość i wspomnienie ofiar stanu wojennego będzie też okazją do podziękowań dla Was wszystkich. Za to, że nie zabrakło Wam wiary, nadziei i miłości, że nie zabrakło Wam odwagi. Że nie udało się komunistom złamać Was, że nie udało się stłamsić ducha narodu. Narodu wolnego i dumnego, który jak mówił błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko, klęka tylko przed Bogiem" - wskazał Jan Józef Kasprzyk.

Krzyż Wolności i Solidarności jako odznaczenie państwowe został ustanowiony przez Sejm RP 5 sierpnia 2010 roku. Krzyż nadawany jest przez prezydenta RP na wniosek prezesa Instytutu Pamięci Narodowej działaczom opozycji wobec dyktatury komunistycznej za działalność na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności.

Wtorkowa uroczystość odsłonięcia i poświęcenia repliki Krzyża Wolności i Solidarności umieszczonego w Bursztynowym Ołtarzu Ojczyzny w Bazylice św. Brygidy w Gdańsku objęta była patronatem honorowym prezydenta RP Andrzeja Dudy.