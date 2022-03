Gdańsk: Ogromne kolejki przed urzędami, w których nadawany jest PESEL uchodźcom

1,5 godziny po otwarciu urzędu w Gdańsku, w którym nadawany jest numer PESEL dla uchodźców z Ukrainy, wyczerpała się liczba miejsc. Urzędnicy umawiają uchodźców na kolejne dni.

Od środy uchodźcy wojenni z Ukrainy mogą wystąpić o nadanie numeru PESEL, uprawniającego do korzystania z różnego rodzaju świadczeń: zdrowotnych, socjalnych, rodzinnych. PESEL umożliwi też podjęcie pracy czy założenie działalności gospodarczej. Czas na złożenie wniosku o nadanie nr PESEL wynosi 60 dni od momentu wjazdu na teren RP.

W Gdańsku uruchomiono dwa punkty: w Zespole Obsługi Mieszkańców nr 4 przy ul. Wilanowskiej 2 oraz w Gdańskim Centrum Świadczeń przy ul. Kartuskiej 32/34. Przed drugim punktem od godziny 7 tworzyła się kolejka chętnych do złożenia wniosku.

"W tej chwili mamy kilkaset osób. Obsługa jednego petenta trwa ok. 45 minut. To się wiąże ze skanowaniem zdjęcia, podpisów i pobraniem odcisków palców od każdej osoby, która ukończyła 12. rok życia. Do tego dochodzi jeszcze transliteracja z cyrylicy na alfabet łaciński. To jest dodatkowy czas" - powiedział dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich UM w Gdańsku Tomasz Filipowicz.

I jak zaznaczył, w Gdańsku do tej pory wykorzystywano 30 komputerów do obsługi mieszkańców, którzy chcieli wyrobić dowód osobisty. Ten sprzęt trzeba było podzielić. Połowa komputerów w środę trafiła do dwóch stanowisk obsługujących uchodźców z Ukrainy.

"Dzisiaj mamy taką sytuację, że nadal mamy 30 zestawów, a klientów jest znacznie więcej. Mamy informację, że sprzęt od ministerstwa, który miał posłużyć do obsługi systemu PESEL, a który jest sprowadzany ze Stanów Zjednoczonych, utknął gdzieś we Frankfurcie" - poinformował dyrektor.

Zaznaczył, że w ostatnich tygodniach znacznie wzrosła liczba Polaków, którzy zgłaszają się po wyrobienie nowego dowodu osobistego.

"Dla porównania w pierwszych dwóch miesiącach 2021 roku wpłynęło do gdańskiego urzędu 6,5 tys. wniosków. W pierwszych dwóch miesiącach tego roku wniosków wpłynęło 10,5 tys. A pod uwagę nie wzięliśmy jeszcze wniosków, które wpłynęły od początku marca" - powiedział.

Półtorej godziny po uruchomieniu punktu w Gdańskim Centrum Świadczeń przy ul. Kartuskiej nie można już było złożyć wniosku. Urzędnicy, ubrani w żółte kamizelki podchodzą do uchodźców i proponują terminy na kolejne dni, żeby szybciej rozładować kolejkę. "Musimy pamiętać, że ruszyła cała Polska i jest do zrobienia ok. 2 mln PESEL, wychodzi, że ok. 45 minut zajmie obsługa jednej osoby. Jeżeli sobie to przeliczymy na sprzęt, który mamy, jesteśmy w stanie nadawać 200 numerów PESEL każdego dnia. W związku z tym, że liczba osób, która dzisiaj przyszła, jest znacznie większa, każdą jedną osobę, powyżej tych 200 osób umawiamy na kolejny dzień i godzinę" - dodawał Filipowicz.

W trakcie przyjmowania pierwszych wniosków okazało się, że problemy mają osoby, które uciekły z Ukrainy do Polski, ale nie przekroczyły polsko-ukraińskiej granicy.

"Z treści ustawy wynika, że ustawą objęci są obywatele Ukrainy oraz ich małżonkowie, którzy przekroczyli bezpośrednio granicę Ukrainy z Polską po 24 lutego. Mamy bardzo wiele osób z Węgier, które pokazują, że przekroczyły granicę różnymi innymi drogami. I takie osoby nie mogą wyrobić numeru PESEL i odsyłamy je do konsulatu. Jestem przekonany, że w ciągu najbliższych dni będzie nowelizacja tych przepisów" - dodawał.

W Gdańsku działają dwa punkty: w Gdańskim Centrum Świadczeń oraz Zespole Obsługi Mieszkańców nr 4, są czynne w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godz. od 7 do 16, w środy od godz. 7 do 17, soboty od godz. 9 do 14.

W Gdyni wniosek o PESEL można złożyć w Centrum Obsługi Mieszkańca, które znajduje się w CH Riviera przy ul. Kazimierza Górskiego 2, na pierwszym piętrze. Uruchomionych zostało sześć stanowisk do obsługi obywateli Ukrainy. Punkt jest czynny od poniedziałku do soboty od godz. 10 do 18.

W Sopocie wniosek można złożyć w budynku dawnej sali gimnastycznej Zespołu Szkół Handlowych przy ul. Kościuszki 20. Punkt jest czynny w poniedziałki od godz. 10 do 18, w wtorki, w środy, w czwartki: od godz. 8 do 16, w piątek od 7:30 do 15:30.